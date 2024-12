Veja 5 dicas infalíveis na hora de comprar um colchão, segundo especialista

Débora Fernandes, diretora do Instituto Nacional de Estudo do Repouso, ensina passo a passo que pode salvar sua saúde física e mental: para um sono bom

Você sabia que um dos vilões do seu sono pode ser o seu colchão? Pois é. Segundo o ortopedista Dr. Carlos Cedano a escolha errada da cama e do travesseiro pode ocasionar muitos problemas, e não só os posturais. “Dormir na posição errada ou em uma superfície não recomendada de acordo com seu peso e altura pode gerar problemas nas articulações, dores no pescoço, pernas e ombros, desgastes que podem gerar, por exemplo, hérnia de disco em casos crônicos, além de azia (devido à má posição da cabeça e ao refluxo) e apneia, pelo fato da pessoa não estar bem acomodada para o descanso”.

Além disso, várias noites mal dormidas ou com o sono de má qualidade (que não é restaurador) pode ocasionar outros males a médio e longo prazo, inclusive, influenciar na memória e percepção cognitiva. “Dormir de lado é a posição correta e o ideal é que o travesseiro mantenha o alinhamento entre a cabeça e a coluna, evitando que a cabeça fique erguida ou abaixada”, ensina o médico.

Mas o problema não existe somente na hora de ir pra cama: a escolha de um bom colchão é um desafio para a maioria das pessoas. “A maioria da população desconhece a informação de que é preciso trocar o colchão a cada 5 anos, por exemplo. Ainda, casais erram na escolha por não saberem como calcular o melhor material para o colchão, indo de encontro apenas com a informação do conforto. Porém, existe uma ciência para isso, existem estudos e evidências que podem ajudar o consumidor a não se arrepender da compra ou mesmo não sofrer com uma má escolha depois”, explica Débora Fernandes, Diretora Executiva do INER – Instituto Nacional de Estudos do Repouso – e Pró-Espuma.

“Atualmente, a concorrência na indústria colchoeira é muito alta, são mais de 300 empresas de colchões estabelecidas no país, e o principal aspecto de competitividade entre elas é a disputa pelo menor preço, estando a qualidade em segundo plano para muitas dessas empresas. Por isso é fundamental que o consumidor adquira mais conhecimento sobre como escolher um colchão ideal”, declara.

Ao portal Jovem Pan, a executiva que é conhecida como a voz feminina do Ecossistema do Sono, Débora Fernandes enumerou cinco dicas com um passo a passo didático para que você só tenha que se preocupar em contar carneirinhos.

Consulte a tabela de biótipo

Utilizada até hoje como referência quando o assunto é escolher o melhor colchão, a tabela de biotipo foi a base para o desenvolvimento da primeira norma técnica para a fabricação de colchões de espuma no Brasil. Desenvolvida em 1984 por médicos e técnicos que radiografaram e examinaram pessoas deitadas em colchões, o estudo aponta a densidade de espuma recomendada para cada pessoa de acordo com o seu peso e altura. “Quando se compra um colchão para um casal é preciso pensar na densidade do peso e altura da maior pessoa, em geral, do homem. Nesses casos a mulher vai optar a composição de acordo com a sensação de conforto oferecida”, ensina Débora. A tabela de biotipo está à disposição no site do INER e é bem simples, basta acessar e cruzar os dados.

Defina entre espuma ou molas

Para quem busca por um suporte mais firme, o colchão ideal é o de espumas. Já o de molas é indicado para aqueles que se movimentam muito durante o sono, nesse caso o colchão de molas atua como um equipamento que impulsiona e auxilia a movimentação do corpo. “A maioria das pessoas hoje optar pela mescla espuma com molas que garante durabilidade, segurança e conforto de maneira adequada”.

Cheque a densidade da camada de suporte

Existem diferentes densidades de espumas e cada uma é ideal para suportar um biotipo. “Para quem opta por um colchão de molas, tão ou mais importante do que escolher o tipo de mola é definir também a densidade da camada de suporte. Essa é a camada de espuma que vai logo acima das molas na montagem estrutural dos colchões”.

Defina o grau de conforto (macio, intermediário ou firme)

Essa é uma escolha individual e a recomendação é optar pelo conforto que proporcione a melhor sensação.

Exija a qualidade atestada

Buscar um certificado é essencial para adquirir um produto de qualidade. “O Certificado Pró-Espuma é uma certificação voluntária, que tem como base a norma estabelecida pelo INER, reconhecida como o mais alto padrão de exigência em âmbito nacional para o mercado de colchões, agregando valor à certificação do INMETRO, órgão regulador”, informa.