Netflix recebe US$ 2,8 bi da Paramount após romper com Warner Bros

A gigante do streaming comunicou nesta sexta-feira (27) ao órgão fiscalizador dos Estados Unidos que rescindiu contrato de aquisição do conglomerado

PATRICK T. FALLON / AFP A Netflix desistiu de comprar a Warner Bros depois de oferta da Paramount



A Netflix comunicou nesta sexta-feira (27) à Comissão de Mercados Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) que rescindiu contrato de aquisição da Warner Bros Discovery. A gigante do streaming ainda informou ao órgão que a Paramount pagou US$ 2,8 bilhões (R$ 14,4 bilhões, na cotação atual) por quebra de acordo.

Ainda nesta sexta, a Warner Bros Discovery e a Paramount firmaram contrato de fusão. Na quinta-feira (26), a Netflix comunicou que não aumentaria a oferta para comprar o conglomerado.

Dois dias antes, na terça-feira (24), o conselho de administração do conglomerado reconsiderou o acordo com a gigante do streaming após a Paramount apresentar proposta de US$ 110 bilhões (equivalente a R$ 564,3 bilhões) para aquisição dos estúdios.

A oferta revisada da Paramount contemplava um preço de compra aumentado para US$ 31,00 (cerca de R$ 159) por ação da Warner Bros Discovery em dinheiro, mais outros pontos. O negócio, que ainda precisa ser aprovado pelo conselho do conglomerado e por órgãos reguladores nos Estados Unidos e na Europa, tem potencial para redesenhar o mercado global de entretenimento e streaming.

*Com informações de Estadão Conteúdo