Nissan anuncia investimento de R$ 1,3 bilhão em fábrica de Resende

Dinheiro será usado até 2025 para garantir modernização da planta e ampliação da capacidade de produção

Divulgação / Nissan / Site Oficial Fábrica da Nissan em Resende (RJ) é a unidade produtiva da empresa em solo brasileiro



A Nissan informou nesta quarta, 6, que irá investir R$ 1,3 bilhão na fábrica que possui em Resende (RJ), no período entre 2022 e 2025. Segundo o anúncio, feito no evento de lançamento da picape Frontier, o dinheiro será gasto para modernizar a planta fabril e ampliar a capacidade de produção, incluindo novos modelos. Atualmente, a Nissan produz o compacto Kicks em Resende. O valor do investimento é parecido ao de R$ 1,1 bilhão anunciado para o biênio de 2021-22, de acordo com um planejamento de curto prazo.

“Nosso objetivo é levar inovação à vida das pessoas e, para tanto, produziremos carros mais limpos e seguros para preservar o meio-ambiente e a vida das pessoas”, disse Ashwani Gupta, diretor operacional da Nissan e segundo na hierarquia global da empresa no mundo. De acordo com Gupta, a estratégia da Nissan até 2030 tem três pilares: eletrificação, condução autônoma e conectividade. Nesta quarta, a fábrica de Resende voltou a operar em dois turnos, e a produção do Kicks será ampliada em 60%, para 400 unidades ao dia. A indústria funcionava em turno único desde junho de 2020, e 578 funcionários foram contratados desde outubro de 2021 para trabalhar no período alternativo.