Niu Cursos lança a Jornada Empreendedora, com mais de 150 aulas

A Niu Cursos Online, plataforma que conta com professores renomados no país e ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos, incentivará ainda mais o empreendedorismo no Brasil por meio da campanha Jornada Empreendedora, que une 7 cursos de áreas complementares em um guia completo para quem tem vontade de empreender ou já é um empreendedor. Para garantir o desconto de 55% que será válido por tempo limitado, basta clicar aqui e fazer o seu cadastro. Na Jornada Empreendedora, os alunos terão aulas com Cris Arcangeli, Ricardo Ventura, Geraldo Rufino, João Kepler, Luiz Parzianello, Carol Mello, Gabriel Villarreal e Pedro Ivo Moraes. Serão mais de 150 aulas com um total de quase 24 horas de conteúdo, além dos materiais complementares que ajudam na fixação dos ensinamentos. Você pode conferir abaixo as áreas de cada um dos professores.

Empreendedorismo 4.0 conta com as aulas de João Kepler e Pedro Ivo, e foi pensado para pessoas que desejam encontrar seu propósito dentro do mundo dos negócios. Para isso, técnicas e práticas do mercado foram adaptadas para as necessidades da nova economia e servirão de base para a sua formação. Cris Arcangeli apresenta Como Começar Um Negócio, pois muitas empresas encontram dificuldades nos primeiros anos de atividade, e entender os motivos é fundamental para o crescimento do negócio. Uma marca consolidada não é construída de um dia para o outro. É necessário muito planejamento e, acima de tudo, conhecimento. Se você deseja ter um negócio de sucesso, é fundamental dar atenção ao Branding da sua empresa, e você aprenderá o que deve ser feito com a especialista Carol Mello.

Agilidade de Negócios, área do experiente Luiz Parzianello, é o modus operandi das grandes empresas e desejada por líderes e gestores de todo o mundo. É uma nova área do conhecimento que tem por objetivo desenvolver capacidades organizacionais que viabilizem: responder rapidamente às necessidades dos clientes e demais partes interessadas, adaptar-se às mudanças e tendências de um mercado cada vez mais digital, acelerar o crescimento pela conquista de diferenciais competitivos e realizar as transformações necessárias de forma sustentável. Você aprenderá como realizar desde suas primeiras vendas até as técnicas mais eficazes para facilitar suas negociações em um treinamento focado em desenvolver técnicas e habilidades voltadas a vendas com Ricardo Ventura no curso Engenharia da Persuasão.

Um bom negócio precisa fidelizar o cliente para gerar um lucro maior no caixa da empresa. Já se perguntou sobre como gerar impacto na vida do cliente ou como fidelizar clientes, mas não sabe como sanar essas dúvidas? Você vai entender como o bilionário negócio da Disney utiliza técnicas que ativam o lado emocional dos clientes no mundo inteiro, para eles criarem laços emocionais com a empresa, gerando a recorrência de negócios. Você vai aprender os melhores métodos para ter recorrência nas vendas do seu negócio por meio da técnica de Encantamento com Gabriel Villarreal.

A ausência de planejamento e a má gestão financeira são alguns dos fatores que podem fazer um negócio quebrar logo nos primeiros anos. Para driblar os obstáculos econômicos, os riscos e as ameaças que rondam o negócio, não basta ter o instinto empreendedor: é necessário entender todos os processos que envolvem uma gestão empresarial eficiente para ter sucesso no empreendedorismo. Com anos de experiência empreendendo e tendo enfrentado seis falências de empresas, Rufino conta com a bagagem sólida de quem soube traçar estratégias de sucesso para superar as crises.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente, para você presentear aqueles que mais ama com o que há de mais importante no mundo: aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site, podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

