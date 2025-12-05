No Cade, entidades peticionam contra fusão Petz-Cobasi

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa, as entidades afirmam na petição que a fusão das empresas pode gerar uma “posição dominante no mercado”

Reprodução/site da Cobasi

Os institutos IPS Consumo e Caramelo apresentaram uma petição nesta sexta-feira, 05, contra a fusão entre Petz e Cobasi, que está prevista para ser julgada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na próxima quarta-feira, 10.

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa, as entidades afirmam na petição que a fusão das empresas pode gerar uma “posição dominante no mercado, elevar preço, reduzir opções ao consumidor e potencialmente aumentar o abandono de animais”, diz. Além disso, alegam que a fusão Petz-Cobasi eleva em 35% o risco de fechamento de pet shops de bairro.

Como mostrou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a fusão Petz-Cobasi foi aprovada sem restrições pela Superintendência Geral (SG), área técnica do órgão concorrencial, no início de junho deste ano. O superintendente Alexandre Barreto avaliou que o setor é muito grande, com muitos concorrentes, e foi identificado que a fusão não representaria um problema concorrencial que exigisse algum tipo de remédio.

*Estadão Conteúdo