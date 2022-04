Nota Fiscal Paulista tem R$ 14 milhões para distribuir aos consumidores até sexta; veja como resgatar o valor

Cerca de 13 milhões de pessoas que fizeram alguma compra no Estado de São Paulo desde abril de 2021 não revindicaram os créditos

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Valores ficam disponíveis para resgate por um ano após a compra



Pessoas que fizeram compras no Estado de São Paulo a partir do dia 16 de abril de 2021 e forneceram o CPF na hora do pagamento têm até esta sexta-feira, 15, para resgatar os créditos da Nota Fiscal Paulista. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, são 12,9 milhões de consumidores que ainda não pediram o valor, totalizando R$ 13,9 milhões. Todo mês, o governo do Estado abre uma nova rodada de pagamentos dos créditos, e os contribuintes têm o prazo de um ano para resgatar o crédito. O montante que não é reivindicado volta aos cofres do governo do Estado para ser empregado em áreas da saúde, educação, segurança pública e assistência social. Para resgatar o valor, os contribuintes precisam estar cadastrados na plataforma Nota Fiscal Paulista e informar os dados bancários para receber o valor. Veja mais informações abaixo:

Como se cadastrar no programa Nota Fiscal Paulista

Acesso o site da Nota Fiscal Paulista ;

; Clique no link Cadastro Pessoa Física na parte de baixo da tela;

na parte de baixo da tela; Preencha a ficha de cadastro com os seus dados e crie uma senha.

Como resgatar o crédito da Nota Fiscal Paulista