Nova presidente diz que Petrobras vai acelerar exploração de petróleo e atender interesse dos acionistas

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou a importância de buscar novas reservas de petróleo como forma de reduzir a dependência de importações. Ela enfatizou a necessidade de manter e acelerar os esforços exploratórios da empresa, destacando regiões como a bacia Foz do Amazonas e a bacia de Pelotas. Indicada por Lula para substituir Jean Paul Prates, demitido após discordâncias com o governo, Magda tem como missão agilizar os investimentos da estatal e apresentar resultados antes das eleições presidenciais de 2026. Além disso, a nova mandachuva da estatal tem projetos prioritários, como a recompra de refinarias, encomendas a estaleiros nacionais e apoio à criação de um polo gás-químico em Minas Gerais, além de “dar lucro” a seus acionistas. Com experiência como ex-funcionária da Petrobras e ex-diretora da ANP, Magda Chambriand é formada em engenharia, com especialização em reservatórios e produção de petróleo.

Em sua primeira entrevista coletiva no cargo, Chambriand ressaltou a importância de tornar a empresa rentável e atender aos interesses dos acionistas, sejam eles privados ou governamentais. Ela destacou que a Petrobras é uma empresa de economia mista e confirmou a possibilidade de realizar mudanças na diretoria. Ela mencionou a importância do diálogo e de disponibilizar a empresa para os acionistas dentro da lógica empresarial. “Temos que tomar muito cuidado com a reposição das reservas, a menos que a gente queira aceitar o fato de que podemos voltar a ser importadores, o que para mim está fora de cogitação. O esforço exploratório dessa empresa tem que ser mantido, tem que ser acelerado”, disse. “Não há como gerir uma empresa dessas sem respeitar a lógica empresarial. Dando lucro, sendo tempestivo, atendendo os interesses tanto dos acionistas públicos quanto dos privados, nós vamos fazer.”

A presidente revelou que está avaliando a atual diretoria e que pode realizar ajustes de perfil. Além disso, abordou a exploração de petróleo no pré-sal e a expansão das atividades para novas áreas, como a Margem Equatorial. Sobre a política de preços dos combustíveis, Magda Chambriand afirmou que manterá o “abrasileiramento” de preços, visando garantir market share. Ela ressaltou que essa estratégia resultou em uma redução no preço do diesel e que pretende seguir nesse caminho.

