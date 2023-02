Nova regra fiscal do governo deve ser apresentada em março, afirma Haddad

Ministro da Fazenda informou que equipe técnica tem estudado arcabouços de todo o mundo e quer que medida seja debatida antes do envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Ministro também declarou que governo negocia agenda rápida de crédito para viabilizar crescimento econômico



O novo arcabouço fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser anunciado em março, segundo declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A declaração foi feita pelo economista durante participação no CEO Conference, evento organizado pelo BTG Pactual, nesta quarta-feira, 15. “Nós vamos em março provavelmente anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país”, declarou Haddad. O ministro informou que a equipe econômica têm estudado regras fiscais do mundo inteiro nos últimos dois meses. A medida busca substituir teto de gastos. “Nós estamos estudando faz dois meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Nenhum país do mundo adota teto de gastos. Não porque seja mais ou menos rígido, porque você não consegue atingir”, complementou. O Congresso Nacional havia estipulado que o arcabouço fiscal deveria ser apresentado até agosto. Haddad ainda informou que o governo decidiu antecipar o anúncio para possibilitar debates antes do envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O ministro pontuou que entende a ansiedade do mercado com as primeiras medidas do governo, mas que acredita que logo a incerteza e ansiedade passarão.