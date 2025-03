Novo consignado recebe 29,3 milhões de simulações de empréstimo em apenas dois dias

Programa ‘Crédito do Trabalhador’ implementado por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula é direcionado a trabalhadores formais do setor privado e empregados de Microempreendedores Individuais

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Além das simulações, foram apresentadas 2.962.330 propostas de empréstimo



Nos primeiros dois dias após o lançamento do novo programa de crédito para trabalhadores, o número de simulações de empréstimos atingiu a impressionante marca de 29,3 milhões. Essa informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho, que monitorou o volume de simulações realizadas no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O período de análise compreendeu das 6 horas da manhã de sexta-feira até as 6 horas da tarde do dia seguinte. Além das simulações, foram apresentadas 2.962.330 propostas de empréstimo, resultando em 6.683 contratos efetivamente fechados nesse curto intervalo de tempo.

O aumento na procura pelo crédito consignado privado é notável, com o número de acessos ao aplicativo sendo 12 vezes maior do que a média dos últimos três meses. Essa linha de crédito foi implementada por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 12 de abril. O programa é direcionado a trabalhadores formais do setor privado e empregados de Microempreendedores Individuais (MEI), permitindo que utilizem o FGTS como parte da garantia do empréstimo, o que representa uma inovação no acesso ao crédito para essa parcela da população.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A partir do dia 25 de abril, todos os bancos estarão autorizados a oferecer esse crédito por meio de suas plataformas digitais. O crédito consignado privado, que permite desconto em folha de pagamento, foi liberado para trabalhadores com carteira assinada, ampliando significativamente as opções de crédito disponíveis para os trabalhadores.

*Com informações de Valéria Luizette

*Reportagem produzida com auxílio de IA