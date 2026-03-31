Novo ministro da Fazenda quer acabar com formato atual da declaração do IR

A ideia seria que o contribuinte tenha apenas que validar as informações já enviadas, uma evolução do formato de declaração já existente, a pré-preenchida

Foto: Henrique Raynal | CC Ministro da Fazenda, Dario Durigan em reunião interministerial



O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, durante a 1ª reunião interministerial de 2026, que pretende acabar com o formato atual da declaração do Imposto de Renda (IR) e fazer com que seja necessário apenas validar as informações. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, na manhã desta terça-feira (31).

Durigan explicou que a ideia é apresentar uma evolução já existente da declaração pré-preenchida do IR na qual o cidadão tenha apenas que autenticar as informações colocadas no sistema pelas empresas.

“O que eu tenho pedido para a Receita é que a gente não precise mais declarar Imposto de Renda. Como temos um país informatizado, as informações dos bancos, das empresas, dos planos de saúde, isso tudo vai sendo colocado no sistema e a pessoa só teria que validar”, explicou o ministro.

A declaração pré-preenchida é um modelo oferecido pela Receita Federal que já vem com diversas informações preenchidas automaticamente, sem a necessidade de digitação, como rendimentos, bens, dívidas e despesas médicas. Para optar pela declaração pré-preenchida, é preciso ter uma conta níveis prata ou ouro no “gov.br”.

O ministro finalizou dizendo que é preciso “caminhar para um país com menos burocracia” partindo de uma economia “mais eficiente e de inovação”.