Novo projeto de criptomoedas: Empiricus lança estratégia com objetivo de formar mil milionários começando com R$ 1.000

‘Clube dos Criptomilionários’ está com inscrições abertas e pode ajudar brasileiros a se tornarem milionários em até 14 meses; entenda

wirestock/Freepik Alphacoins representam criptomoedas com o maior potencial lucrativo do mercado



O mercado de criptomoedas tem se mostrado uma verdadeira mina de ouro, e isso não é surpresa para quase ninguém – especialmente para quem está atento às tendências e tem disposição para explorar as oportunidades para além do Bitcoin (BTC). Prova disso é que, nos últimos anos, diversas criptomoedas emergiram, proporcionando retornos impressionantes e consolidando-se como alternativas potencialmente lucrativas no universo cripto. E uma dessas oportunidades imperdíveis são as chamadas “alphacoins” – termo cunhado pela maior casa de análise independente do Brasil, a Empiricus Research.

As alphacoins representam criptomoedas com o maior potencial lucrativo do mercado. Caracterizadas por suas cotações baixas, esses ativos têm o potencial de alcançar valorizações surpreendentes no futuro. Segundo o especialista em criptoativos Valter Rebelo, algumas delas podem fazer com que um aporte inicial de mil reais, por exemplo, dê origem a um patrimônio milionário até o fim do bull market atual. Trata-se de uma oportunidade imperdível para quem busca lucrar no curto prazo sem precisar de um aporte financeiro elevado.

Sabendo disso, a Empiricus Research, empresa do grupo BTG Pactual, tem redobrado seus esforços em uma nova iniciativa que busca transformar pequenas quantias em fortunas. A meta desse projeto ousado é criar mil novos milionários com criptomoedas nos próximos 14 meses. E a boa notícia é que você pode fazer parte desse seleto grupo.

Alphacoins: Por que essas criptomoedas representam uma oportunidade de ouro para lucrar no mercado cripto?

Quando falamos em mercado cripto, é natural que o Bitcoin seja o primeiro ativo digital a vir à mente. E não poderia ser diferente, afinal foi ele quem “abriu portas” para milhares de oportunidades às quais temos acesso hoje. Mas em termos de lucro no curto prazo, existe um segmento específico de criptomoedas que oferece uma oportunidade singular para investidores que buscam altos retornos: as alphacoins.

As alphacoins são criptomoedas com valorizações altamente promissoras, caracterizadas por suas cotações iniciais baixas. Mas o verdadeiro diferencial das alphacoins está no seu potencial de crescimento exponencial, capaz de transformar pequenos investimentos em quantias substanciais. O “pulo do gato” ao investir em alphacoins é apostar no futuro desses projetos, o que pode resultar em ganhos significativos à medida que eles se desenvolvem e ganham reconhecimento no mercado.

Historicamente, houve casos em que criptomoedas inicialmente pouco conhecidas se transformaram em verdadeiras joias, proporcionando retornos astronômicos para aqueles que investiram cedo. O time de Rebelo na Empiricus Research, por exemplo, já conseguiu garimpar ativos desse tipo que trouxeram lucros extraordinários. É o caso da Axie Infinity (AXS), que, em janeiro de 2021, foi recomendada* pela casa quando ainda era uma cripto desconhecida por boa parte do público.

Na época, quem seguiu a recomendação, teve a chance de lucrar mais de 24.000% em apenas dez meses. Ou seja, pôde gerar R$ 1 milhão partindo de apenas R$ 3.500. O problema é que nem sempre é fácil encontrar essas “joias” dando sopa no mercado. Por isso, contar com a ajuda de especialistas pode ser o caminho mais fácil para se tornar milionário em pouco tempo investindo em alphacoins.

Conheça a nova estratégia da Empiricus Research para buscar lucros milionários em até 14 meses

Existem atualmente mais de 20 mil ativos digitais no mercado, mas apenas uma pequena fração deles com fundamentos sólidos necessários para serem considerados alphacoins. E, para encontrar esses ativos, é necessário um estudo minucioso e acompanhamento constante de diversas métricas. Para investidores sem conhecimento avançado em economia ou tempo para realizar análises detalhadas, essa pode ser uma tarefa quase impossível.

É aí que entra a expertise da Empiricus Research, maior casa de análise independente do Brasil. Com um histórico comprovado de bons resultados, a equipe da Empiricus, comandada pelo especialista Valter Rebelo, se dedica em filtrar e analisar dados complexos para identificar as melhores oportunidades de investimento em alphacoins.

Rebelo reuniu o seu melhor time de especialistas em criptomoedas para lançar um projeto revolucionário, que tem como objetivo principal transformar um investimento inicial de R$ 1 mil em uma fortuna significativa ao longo de 14 meses (com a possibilidade de novos aportes serem necessários ao longo do período). Batizado de Clube dos Criptomilionários, o projeto tem como foco uma carteira super concentrada, com ativos cuidadosamente selecionados para aproveitar o maior e mais agressivo ciclo de alta da história do mercado de criptomoedas.

Saiba como fazer parte desse “seleto grupo” e poder lucrar com alphacoins

Ao confiar no conhecimento especializado da Empiricus, os investidores podem aproveitar ao máximo o potencial do mercado de criptomoedas sem precisar se preocupar com as complexidades da análise de dados. Basta apenas ter consciência dos riscos incluídos no investimento em ativos voláteis, como as criptomoedas.

A Empiricus já demonstrou sua capacidade de identificar oportunidades lucrativas no passado, como a recomendação de AXS, em 2021, que citamos anteriormente. Agora, com o projeto alphacoins, a meta é repetir esse sucesso, formando mil novos milionários. E o melhor: você pode ter acesso a essa lista de criptomoedas e fazer parte do projeto. Se você está pronto para aproveitar essa oportunidade única e fazer parte do Clube dos Criptomilionários, não perca tempo. Para se cadastrar, é muito fácil: basta clicar no link abaixo e deixar o seu melhor e-mail:

