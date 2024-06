Nubank entra nos trending topics do X após ameaças de boicote e cancelamento de contas

Os comentários começaram depois que uma das cofundadoras, Cristina Junqueira, postou um story no Instagram sobre um evento que ocorrerá no Brasil, patrocinado pelo site Brasil Paralelo

O Nubank virou um dos assuntos mais comentados da tarde desta terça-feira (18) ao entrar nos trending topics da rede social X (antigo Twitter), após usuários que seriam clientes do banco digital brasileiro ameaçarem cancelar suas contas e deixar a instituição financeira. Os comentários começaram depois de uma publicação da cofundadora da Nubank, Cristina Junqueira, sobre um evento que ocorrerá no Brasil, patrocinado pelo site Brasil Paralelo, produtora de conteúdo gaúcha considerada conservadora e associada aos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na publicação da noite de ontem, a executiva da Nubank mostrou um convite para o evento “We Who Wrestle With God”, com palestra do canadense Jordan Peterson, psicólogo e autor conhecido por suas posições conservadoras. Ela marca, ainda, os perfis do palestrante, do Brasil Paralelo e do @fronteirasweb, organizadores do evento.

Outra motivação para os usuários do X que dizem que vão fechar as contas na Nubank é que a instituição teria abafado um caso envolvendo um ex-funcionário acusado por xenofobia em 2016 e que é o atual diretor de tecnologia do “Brasil Paralelo”. O Nubank decidiu manter Konrad Scorciapino no cargo de engenheiro de até 2018, mesmo após a publicação xenofóbica. Após a publicação da CEO da empresa e a revelação do caso, usuários do X (ex-Twitter) têm promovido uma campanha para que clientes do Nubank cancelem seus cartões e parem de utilizar os serviços da empresa.

