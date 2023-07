Nubank ingressa no programa ‘Desenrola Brasil’ do governo federal

O banco digital anunciou que vai limpar o nome das pessoas que devem até R$ 100

Divulgação/Nubank 'Após concluir a análise técnica dos requisitos já disponíveis', o Nubank vai entrar no 'Desenrola Brasil'



Um dos únicos grandes bancos que faltava ingressar no programa “Desenrola Brasil”, o Nubank confirmou, nesta quarta-feira, 19, que “após concluir a análise técnica dos requisitos já disponíveis” irá participar da iniciativa de renegociação de dívidas do governo federal. Em nota, o Nubank informou que “dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo”.

Neste primeiro momento, o “Desenrola Brasil” beneficiará cerca de 1,5 milhões de brasileiros que possuem dívidas de até R$ 100, segundo o Ministério da Fazenda. Essas pessoas terão o nome “desnegativados” em até 30 dias, conforme diz o regulamento do programa. Em setembro, o “Desenrola Brasil” vai começar a renegociar dívidas de até R$ 5 mil das pessoas que recebem até dois salários mínimos por mês, ou estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).