O brasileiro precisa conhecer a soja

Em outubro de 2021, a sede da Aprosoja em Brasília foi atacada em um protesto contra a entidade. Um ato de vandalismo covarde contra um dos pilares da agricultura e da economia do país. Durante o protesto, paredes foram pichadas e o prédio da instituição foi depredado. Para Fernando Cadore, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), o cenário atual da política e de rivalidades ajuda a explicar o motivo desses ataques. “O ambiente que vivemos hoje, de polarização e de desconhecimento, acaba propiciando esse tipo de ataque. Eu diria que por falta de conhecimento. Afinal, a soja, o comércio ou qualquer outra profissão que exista, ela é uma profissão do cidadão brasileiro que está ali. Então, esses ataques muito provavelmente devem ter cunhos ideológicos e são capitaneados por algum tipo de interesse, e, provavelmente, essas pessoas que finalizaram, que foram objeto do ataque, mal sabem o que estavam fazendo e quem estavam atacando.”

Na avaliação de Cadore, o ataque não está direcionado a uma pessoa ou empresa especificamente. “São milhares e milhares de famílias produzindo, então não é direcionado. São ataques que provavelmente podem até ter um cunho político ou desse gênero, algo que a gente repudia obviamente e cobra punição como qualquer outro setor que fosse atacado.” Os responsáveis pelo ataque foram identificados como membros do movimento Via Campesina Brasil. Esse movimento, que vê a Aprosoja e outras entidades agrícolas como inimigos, tem entre seus objetivos a construção de um modelo de desenvolvimento da agricultura que garanta a soberania alimentar como direito dos povos de definir suas próprias políticas. A Aprosoja definiu o ato como terrorismo e a Polícia Federal investiga o caso como dano ao patrimônio público e associação ao crime.

O desconhecimento gera críticas infundadas

O presidente da Aprosoja Mato Grosso argumenta que os brasileiros precisam conhecer verdadeiramente a soja e a importância que esse grão tem para o país. Não se trata apenas de um dos maiores símbolos do agronegócio brasileiro, é também sinônimo de vidas e famílias inteiras dedicadas ao campo, de desenvolvimento econômico e social e de avanços em pesquisas relacionadas à agricultura. A soja representa o progresso. “[A soja] representa muito, pois tem alavancado o nosso déficit entre exportação e importação perante o mundo, e principalmente porque a soja nos últimos anos tem alimentado e segurado o mundo. Então, hoje, países asiáticos como China, Índia e várias outras nações da Ásia são consumidoras da proteína da soja que se transforma em proteína animal e, por isso, ela tem essa importância na alimentação da população mundial e da balança comercial do país”, explica Cadore, que cita também o consumo interno, que é de quase 40 milhões de toneladas.

O reconhecimento internacional e o alto consumo nacional já seriam motivos para que a soja fosse mais conhecida e respeitada pelos brasileiros, mas não é isso o que se observa por enquanto, especialmente porque narrativas construídas ao longo de anos se colocam como nuvem de fumaça diante dos inúmeros casos de sucesso e conquistas obtidas por meio da cultura de soja. “À medida que esse discurso é travestido de discurso ambiental, vira discurso político e ideológico. As pessoas que desconhecem a realidade, muito provavelmente os cidadãos urbanos que moram nos grandes centros e não têm o conhecimento de como funciona, acabam comprando essas inverdades e acabam propagando. Então, hoje dá para dizer que o próprio cidadão brasileiro por desconhecimento acaba falando mal do melhor Brasil que temos, que é o Brasil que produz e que conserva”, finaliza Cadore.

Um dia já foi o ouro, a cana-de-açúcar e o café; agora é a soja

A importância da soja se traduz também nos números. O Brasil é o maior exportador do grão no mundo, deixando para trás gigantes da produção como Argentina e Estados Unidos, e é um dos que mais exporta soja para a China, maior compradora do grão no mundo. O Mato Grosso é o Estado que mais cultiva o grão, com quase 70% da produção brasileira. Segundo a Conab, o Estado de Mato Grosso gera cerca de R$ 135 milhões por safra para a economia brasileira. Marcos Jank, coordenador do Centro Global de Agronegócio do Insper, afirma que a cadeia da soja é de longe a principal cadeia exportadora do agro brasileiro. A soja é o principal produto exportado pelo Brasil, e o agronegócio representa em torno de 25% do PIB, 50% das exportações e cerca de 20% dos empregos.

Além disso, não podemos deixar de olhar para o agronegócio brasileiro sob o ponto de vista da segurança alimentar. “Nós produzimos alimentos para alimentar em torno de 1 bilhão de seres humanos. É o que o Brasil produz internamente para o seu consumo interno e para exportação. Exportamos para quase 200 países. Nós temos, nos próximos 30 anos, que produzir alimento para mais 1 bilhão de seres humanos”, analisa Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Portanto, a soja brasileira e o agro não só mantêm o país funcionando, geram empregos, movimentam a economia e o PIB, como também é base para a alimentação de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Ainda que pouco conhecida, a soja está mais presente no cotidiano brasileiro do que muita gente imagina. Para conhecer mais sobre o melhor alimento do mundo, assista à websérie Raio-X da Soja, disponível no canal Jovem Pan News no YouTube e também no Panflix.

