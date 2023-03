OCDE reduz expectativa de crescimento do PIB brasileiro para 1% em 2023

Em contra partida, economia mundial deverá apresentar um crescimento em 2,6%; Estados Unidos, China e Japão devem desacelerar no próximo ano

Pixabay Organização formada por países estratégicos reduziu a estimativa de crescimento da economia brasileira



A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) emitiu nesta sexta-feira, 17, um novo relatório em que analisa a economia global e reduziu a expectativa de crescimento do Brasil para o ano de 2023. Segundo o órgão, haverá um aumento no Produto Interno Bruto (PIB) de 1% ao longo dos próximos meses. Em comparação, o esperado é que a economia mundial tenha um crescimento de 2,6%. Dois fatores que justificam a retração e podem explicar o baixo desempenho seria o conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e a desaceleração da China. Em relação à inflação, a organização informou que a taxa inflacionária deverá encerrar o ano em 5,4% e irá para 4,3% em 2024. Além da economia brasileira, o relatório informa que os Estados Unidos deverá ter uma desaceleração econômica de 1,5% para 0,9% em 2024. China e Japão podem ter um desempenho similar, com uma leve retração no crescimento do PIB. Já a Zona do Euro e o G20 devem ter uma aceleração no crescimento econômico de 0,8% para 1,5% e de 2,6% para 2,9%, respectivamente. Sobre a inflação, Estados Unidos, Zona do Euro, China, Japão e G20 devem ter uma diminuição no índice inflacionário.