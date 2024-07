Ocupação em hotéis deve ser de até 90% nas férias de julho, segundo Fhoresp

Regiões serranas e as de alta gastronomia estão entre os destinos mais procurados no período; Federação também estima alta de 16% no movimento em bares e restaurantes do estado de São Paulo

Divulgação As projeções têm como base a Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS) medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística



As tradicionais férias de julho deverão garantir taxa de ocupação de até 90% nos hotéis, resorts e pousadas do solo paulista. Com isso, a Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo (Fhoresp) projeta crescimento de 16% no movimento do Turismo, em comparação com o mês anterior, o que inclue os serviços de alimentação fora do lar. Em relação à igual mês de 2023, a alta deve ficar entre 5% e 7%. As regiões serranas e o Litoral Norte, onde há alta gastronomia, estão entre os roteiros mais procurados. As estimativas do segmento turístico são do Núcleo de Pesquisas e Estatísticas (NPE) da Fhoresp. As projeções têm como base a Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS) medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta o bom comportamento do Turismo em 2024.

Além disso, os dados levam em consideração o total de Unidades Habitacionais na Hotelaria (UHs) existentes no estado de São Paulo – atualmente, 191 mil, como explica Edson Pinto, diretor-executivo da Federeção: “Esse comportamento reflete tanto a sazonalidade da atividade no período das férias como, também, o bom desempenho do mercado de trabalho, e, como consequência, o crescimento no rendimento real dos trabalhadores brasileiros”, avalia. A expectativa da Fhoresp é que a trajetória de alta no segmento tenha continuidade. A última PMS medida pelo IBGE, em abril deste ano, aponta uma expansão de 4,5% nas atividades turísticas do País, em relação à igual período de 2023. Com isso, o Turismo se encontra acima do patamar de fevereiro de 2020 – mês anterior ao início da pandemia da Covid-19.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Destinos mais procurados

O diretor de Hospitalidade e Jogos da Fhoresp, Bruno Omori, destaca que, a maior taxa de ocupação, de 90%, deverá ocorrer durante o mês de julho em destinos localizados em áreas serranas. Além de Campos do Jordão-SP, outra rota a ser bastante procurada, e, assim, alcançar este percentual, será Serra Negra-SP: “Estas cidades trabalham muito forte o clima de inverno, e, por esse motivo, têm alta demanda durante todo o mês de férias do meio do ano, oferecendo atividades turísticas e culturais. Este mix fortalece bastante a procura”, explica Omori. Nos municípios denominados “interior de lazer”, a taxa de ocupação deverá girar em torno de 70% em hotéis-fazenda e resorts, conforme estimativa da Federação de Hotéis e Restaurantes de São Paulo.

Entre essas cidades, destacam-se Águas de Lindóia-SP, Águas de São Pedro-SP e Atibaia-SP – só para citar algumas possibilidades de roteiros turísticos no estado. O Litoral Norte também deve ser bem procurado, neste mês de julho, apesar do inverno, como Ilhabela-SP, uma vez que hotéis e resorts da cidade exploram muitas atividades culturais e de alta gastronomia: “Neste caso, a taxa de ocupação poderá chegar até 60%”, completa Omori.

Publicado por Luisa Cardoso