ONS eleva projeção de alta para reservatórios das hidrelétricas do Sudeste

Chuvas acima da média ajudam os lagos das usinas a se recuperarem após ano de crise hídrica

Rene Moreira/Estadão Conteúdo Usina hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, é uma das mais importantes do Sudeste



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou a projeção de alta para os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste em janeiro, devido às fortes chuvas que ocorrem nas duas regiões. Na semana anterior, o ONS previa que a capacidade dos lagos das usinas estariam em 40%; agora, a previsão é de 41,4%, com chuvas 6% acima da média para esta época do ano. Em relação aos outros subsistemas regionais, o do Norte tem 54,7% da capacidade total, o Nordeste, 75,5% e o Sul, que passa por uma seca, 35,4%. A previsão das chuvas aumentou no Nordeste – de 155% da média histórica para o mês, foi para 159%; no Norte, de 205%, foi para 210%, e no Sul foi reduzida de 29% para 27%. Contudo, a carga de energia no sistema deve cair 1,6%. A situação dos reservatórios é importante de ser acompanhada pelos reflexos que pode gerar para os consumidores: com a falta de chuvas em 2021, o governo criou uma nova bandeira para as contas de luz, a bandeira ‘crise hídrica’, que encarecia o custo da energia.