Opções: Modalidade de investimento já fez 400 reais se transformarem em até 55 mil reais (em poucos dias); entenda

Um novo treinamento disponível no mercado tem o objetivo de ensinar brasileiros comuns, inclusive aqueles que nunca tiveram contato com a Bolsa de Valores, a começar a investir em opções. Essa é uma iniciativa da Empiricus Research, a maior casa de análise financeira independente do país. Você já ouviu falar sobre as opções? Esse é um ativo ainda pouco explorado pelos investidores pessoa física no Brasil, mas capaz de gerar ganhos estrondosos e com aportes iniciais bem baixos. Mas, então, por que um ativo de potencial tão grande ainda não tem o destaque merecido entre os brasileiros? Acontece que, apesar dessa grande chance de lucro que oferece, as opções são rodeadas de estigmas e uma má fama que não condiz com a realidade desse investimento.

Qualquer investidor, inclusive aqueles que não possuem muitos recursos financeiros para começar a investir na Bolsa, podem comprar e vender opções com certa facilidade. Essa é uma verdadeira oportunidade de multiplicação de patrimônio com operações que não demandam grandes esforços. É por isso que a Empiricus acaba de lançar o seu novo treinamento que tem um objetivo bem definido: ajudar você a buscar seus primeiros 100 mil reais com opções que custam apenas 1 real (ou até menos). É isso mesmo. Comprando opções que custam centavos, é possível obter lucros tão grandes capazes de gerar até 100 mil reais de patrimônio no curto prazo. Entenda como você pode começar a investir dessa forma na sequência.

Veja como até 13.650% de lucro já foram possíveis com opções

Opções são um tipo de investimento que realmente pode ser feito por qualquer pessoa e começando com pouco dinheiro. Veja dois exemplos de brasileiros que investiram poucos reais (ou até centavos) e puderam transformar suas vidas financeiras para sempre:

Esse relato acima é de um investidor comum, como você que está lendo esta matéria, e que comprou 20 mil opções de Petrobras (PETRR18) a 2 centavos cada. Isso significa que, no total, ele investiu 400 reais nessas opções. Em apenas 10 dias, o mesmo investidor viu esse dinheiro se transformar em 55 mil reais. Foram 13.650% de lucro em pouco mais de uma semana, e comprando opções que custavam apenas 2 centavos cada.

Agora veja esse outro relato de uma investidora brasileira, a Elayne, que multiplicou uma parte do seu patrimônio em 17 vezes. Mesmo demorando para efetuar a operação indicada, como ela diz no email, Elayne conseguiu vender por R$ 7,37 as opções que havia comprado por R$ 0,44 cada. Com esse lucro, ela pode ter transformado 100 reais em 1.675 reais, por exemplo. Ou 500 reais em um ganho total de 8.375 reais. E isso em poucos dias.

Por que as opções são capazes de gerar lucros assim em poucos dias?

Para você entender como esses lucros são possíveis, precisa primeiramente saber o que são opções e como funciona esse investimento. De forma resumida, opções são um instrumento financeiro que concede ao investidor o direito de comprar ou vender um ativo no futuro por um valor pré-estabelecido em contrato. Ou seja, ao comprar uma opção, você adquire o direito de comprar ou vender uma ação em um determinado dia, a um determinado preço. Tudo acordado previamente em um contrato. É claro que esse mercado inclui riscos — afinal, não é possível prever com exatidão os movimentos dos ativos listados e adivinhar o quanto elas estarão custando dentro de horas ou dias.

No entanto, é justamente por isso que o investidor pode obter lucros exponencialmente maiores com as opções: porque ele está topando correr riscos maiores que o do mercado comum de ações. E todo esse investimento fica mais descomplicado, é claro, seguindo as orientações de quem entende desse instrumento — quem observa as movimentações do mercado há anos e, por isso, tem maior capacidade de “garimpar” possibilidades de lucros “escondidas” em compra e venda de opções. Assim, você se torna capaz de medir o risco e retorno de cada operação e aprende a identificar aquelas que valem a pena para a sua estratégia de investimento.

Treinamento: busque seus primeiros 100 mil reais com opções

Os dois exemplos de investidores que lucraram muito com opções que você viu, acima, têm uma coisa em comum: ambos foram alunos do treinamento em opções da Empiricus Research. A Empiricus disponibiliza, de tempos em tempos, novas turmas do seu treinamento voltado a pessoas comuns que desejam começar a comprar opções na Bolsa e buscar lucros de forma simples, usando poucos minutos do dia e sem precisar de grandes aportes iniciais. É claro que lucros passados não são garantia de ganhos futuros. Mas, como você já viu, é possível investir centavos e lucrar centenas ou milhares de reais em poucos dias com as opções. Com a ajuda dos especialistas da Empiricus, tudo o que você vai precisar fazer para começar a investir em opções será:

Acesso a um celular ou computador com internet;

Pouco dinheiro para começar;

E alguns minutos do dia disponíveis para “copiar e colar” alguns códigos na Bolsa.

É bem simples assim mesmo. Você receberá alguns códigos com 7 a 9 dígitos, por dia, e precisará apenas “copiar e colar” esses códigos na Bolsa. Esse é o método básico para você buscar seus primeiros 100 mil reais com opções seguindo as orientações de verdadeiros especialistas no assunto. A nova turma do treinamento em opções da Empiricus Research será aberta no próximo dia 11 de março. Até lá, você já pode fazer a sua pré-inscrição aqui de graça e assistir ao tutorial gratuito que será liberado para você. Não perca essa chance de investir em um instrumento capaz de transformar a sua vida financeira para sempre — mesmo com pouco dinheiro para começar. Faça a sua pré-inscrição agora mesmo para saber mais:

