Oportunidade: Small caps ‘saem na frente’ e podem fazer brasileiros comuns lucrarem até R$ 500 mil em 36 meses; entenda

Ações podem valorizar em breve graças a episódio que provocou altas impressionantes no passado

Freepik Bom momento para as empresas pequenas da Bolsa pode significar uma oportunidade de multiplicação de capital impressionante



O clima parece finalmente estar esquentando para a Bolsa brasileira, e isso pode ser só o começo, segundo o CEO da Empiricus Research, Felipe Miranda. Segundo Felipe, a combinação entre expectativa de queda de juros e repercussão da aprovação do arcabouço fiscal pode abrir uma janela de oportunidade para comprar ativos da Bolsa — principalmente small caps. Na verdade, os analistas da Empiricus Research defendem que o Ibovespa não é o grande chamariz da Bolsa brasileira no momento e que a verdadeira oportunidade está nas empresas menores.

O bom momento para as empresas pequenas da Bolsa pode significar uma oportunidade de multiplicação de capital impressionante. Isso porque um evento que já possibilitou uma multiplicação de 5 vezes no investimento inicial pode estar prestes a se repetir e possibilitar ganhos nos próximos 36 meses. Isso significa que:

Um investimento de R$ 1 mil pode virar R$ 5 mil;

R$ 5 mil podem se transformar em R$ 15 mil;

Investindo R$ 100 mil, é possível buscar R$ 500 mil.

E um dos motivos que alimenta o otimismo do analista é que isso já aconteceu no passado. Movimentos parecidos com o que parece estar prestes a começar já foram responsáveis por colocar verdadeiras “boladas” no bolso de brasileiros comuns. Por mais que retornos passados não sejam garantia de lucros futuros, os analistas acreditam que estamos diante de uma oportunidade de multiplicação de renda. E se você estiver posicionado nas empresas certas, pode acabar mudando sua vida financeira para sempre… Se esse tipo de oportunidade te interessa, continue lendo. Vou falar mais sobre o movimento que pode proporcionar ganhos de até R$ 500 mil.

‘Small caps tendem a reagir com mais intensidade do que o Ibovespa’, diz analista

Embora o Ibovespa esteja subindo nas últimas semanas, ele não é a verdadeira “estrela” da Bolsa, segundo afirmou Felipe Miranda em um relatório de sua série “Palavra do Estrategista”, em 31 de maio.

“Mesmo que o desempenho médio das ações brasileiras seja espetacular, talvez o Ibovespa não suba tanto assim […]. As empresas cíclicas domésticas tenderiam a reagir com mais intensidade, sobretudo aquelas mid e small caps de qualidade, que foram muito afetadas pelo ciclo recente de alta da Selic e pelos resgates intensos da indústria de fundos, estando extraordinariamente baratas agora — algumas caíram 60%, 70%, até 90% nos últimos anos; só pelo efeito-base, poderiam se recuperar de maneira vigorosa e ainda estarem muito distantes do preço anterior a esse ciclo de aperto monetário.”

A performance do Ibovespa vem sendo puxada para baixo pela queda das commodities e pela forte presença no índice do setor bancário, que é menos sensível às possíveis quedas na taxa de juros. Enquanto isso, as small caps têm a chance de decolar depois de serem severamente penalizadas nos últimos anos, por conta das consequências da pandemia da Covid-19. Como Felipe Miranda deixou claro, algumas dessas empresas chegaram a despencar até 90%. Mas com a perspectiva de queda na taxa de juros — os especialistas da Empiricus Research acreditam que isso pode acontecer já em agosto —, a tendência é que o mercado de ativos de risco se recupere.

É aí que mora a grande oportunidade: o mercado de small caps está repleto de ações de qualidade extremamente descontadas, em “ponto de bala” para decolar nos próximos meses. E existe outro motivo alimentando o otimismo de Felipe Miranda e dos analistas da Empiricus Research: um movimento muito parecido com este já aconteceu, e não apenas uma vez — as small caps passaram por altas extraordinárias em 2003, 2008 e 2016. Quem aproveitou esses movimentos no passado foi capaz de obter lucros verdadeiramente estrondosos — e isso pode se repetir a partir de agora. Para você ter uma ideia do que estamos discutindo aqui, dê uma olhada na imagem abaixo:

Esses são os retornos que puderam ser conquistados por brasileiros comuns, logo depois do bear market de 2015, quando o mercado estava em queda livre — um momento muito parecido com esse pelo qual estamos passando. E é claro que ganhos passados não são garantia de lucros futuros, e é verdade que esses ativos são pontos fora da curva, que se destacaram muito no último bull market… Mas mesmo em projeções mais modestas, não resta dúvida de que é possível buscar valorizações bem generosas, partindo de um portfólio pensado especialmente para esse momento de queda de juros e possível valorização de small caps.

Entende agora por que é possível multiplicar seu investimento em até 5 vezes investindo em small caps? Essa é a projeção da Empiricus Research para os possíveis lucros de quem investir nas small caps recomendadas pelos especialistas da casa. Na prática, valorizações muito maiores já aconteceram no passado, como deu para ver na imagem ali em cima, certo? Uma multiplicação de 5 vezes o investimento inicial é bastante “modesta”, se levarmos em conta que algumas pessoas surfaram valorizações de mais de 20.000% em 2016.

Mas o objetivo da Empiricus Research não é apostar nos pontos fora da curva, mas apresentar um método plausível de multiplicação de renda, para brasileiros comuns que almejam uma vida mais confortável… Afinal de contas, essa é uma oportunidade real de conquistar R$ 500 mil em 36 meses — mas esse valor é só o começo. Você pode reinvestir os rendimentos, ou até mesmo usar esse dinheiro para abrir seu próprio negócio. As possibilidades são muitas, mas o mais importante é dar o primeiro passo. Se você se interessou por essa oportunidade, sugiro que clique no link abaixo.

