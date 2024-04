Participe do sorteio épico da Powerball de R$ 1,09 bilhão

A Powerball dos EUA está oferecendo um jackpot de US$1.09 bilhão e um brasileiro pode conquistar o prêmio

Divulgação/TheLotter Powerball já premiou pessoas no mundo inteiro



A maior loteria do mundo, Powerball dos Estados Unidos, está prometendo mudar a vida de alguém nesse início de abril! O sorteio vai entregar um jackpot histórico e a gente te conta tudo! O valor do prêmio, que está estimado em US$ 1.09 bilhão, mais de R$ 5,5 bilhões, é definitivamente um dos maiores já oferecidos pelas loterias de todo o mundo. E a melhor parte é que esse valor pode crescer ainda mais conforme mais bilhetes são comprados.

A Powerball é conhecida por sua confiabilidade — já premiou pessoas no mundo inteiro, fazendo diversos milionários pelo globo afora. Os brasileiros já marcaram presença nessa loteria, conquistando prêmios de US$ 50.000! Você pode ser o próximo!

Jogue na Powerball com a TheLotter

Para jogar na Powerball sem sair do país, você pode contar com a TheLotter, o maior site para adquirir bilhetes oficiais de loterias internacionais, que proporciona aos brasileiros a possibilidade de concorrer a prêmios do mundo inteiro. Com mais de 20 anos de experiência, a TheLotter já participou de mais de 9 milhões de histórias vencedoras — entregando mais de US$ 125 milhões! Vai ficar fora dessa?

É muito fácil participar:

Entre na página da Powerball na TheLotter. Selecione cinco números principais e um número adicional. Crie uma conta gratuita — caso ainda não tenha — e confirme sua compra.

Assim que sua solicitação for confirmada, a equipe de agentes locais da TheLotter nos Estados Unidos cuidará da compra do bilhete oficial da Powerball em seu nome. Eles fornecem uma cópia digitalizada diretamente na sua conta pessoal, garantindo sua participação neste sorteio emocionante.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!

É legal jogar na Powerball estando no Brasil?

Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar. Ao utilizar o serviço da TheLotter, você participará dos sorteios com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

Realize seus sonhos!

Já pensou em realizar todos os seus sonhos de um dia para a noite? Não importa quais sejam eles: comprar carros, casas, ajudar a família, viajar pelo mundo… Tudo isso seria resolvido com o super prêmio da Powerball. Compre agora seus ingressos oficiais da Powerball para o próximo sorteio dessa quarta, 3 de abril e tenha a chance de ganhar US$ 1,09 bilhão!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.net. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/