Passagens aéreas sobem 19,92% e exercem segunda maior pressão no custo familiar

Primeiro motivo para alta no IPCA foi o encarecimento da energia elétrica; despesas com transportes passaram de uma elevação de 0,27% em junho para uma alta de 0,35% em julho

  12/08/2025
RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/07/2023 Avião comercial sobrevoa a região oeste da cidade de São Paulo Passagens aéreas correspondeu a uma contribuição de 0,10 ponto porcentual, segunda maior pressão individual sobre o IPCA de julho

O aumento de 19,92% no preço da passagem aérea pressionou o custo das famílias com transportes em julho, a despeito da queda nos preços de combustíveis. Sozinha ela respondeu a uma contribuição de 0,10 ponto porcentual, segunda maior pressão individual sobre o IPCA de julho, atrás apenas do encarecimento da energia elétrica (0,12 ponto porcentual). “No período de férias acaba tendo uma demanda maior, os preços ficam mais altos, e a variação (de passagem aérea) reflete isso”, justificou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

As Despesas com Transportes passaram de uma elevação de 0,27% em junho para uma alta de 0,35% em julho, uma contribuição de 0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,26% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os combustíveis ficaram 0,64% mais baratos em julho. A gasolina recuou 0,51%; o óleo diesel, -0,59%; gás veicular, -0,14%; e etanol, -1,68%. O táxi aumentou 0,21%, devido ao reajuste médio de 8,71% nas tarifas em Belo Horizonte a partir de 7 de junho.

