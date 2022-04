Paulo Guedes embarca rumo aos EUA para reunião do FMI e Banco Mundial

Efeitos econômicos da guerra da Ucrânia e da pandemia de Covid-19 estarão no centro do debate; ministro também tem agenda com representantes do setor privado

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Guedes vai aos EUA para reunIão do FMI



O ministro da Economia, Paulo Guedes, embarca neste domingo, 17, para os Estados Unidos para participar da reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI). O evento acontece em Washington entre os dias 17 e 23 de abril. Na quarta-feira está prevista a reunião do G20. Os efeitos econômicos da guerra da Ucrânia e da pandemia de Covid-19 estarão no centro do debate. Os representantes também discutirão a segurança energética e alimentar dos países, a crise de dívida e a falta de recursos das nações para identificação, enfrentamento e tratamento de potenciais futuras pandemias. A criação de um fundo para apoiar países em situação de vulnerabilidade estará em debate no FMI.

Guedes também terá agendas com representantes do setor privado. Segundo o Ministério da Economia, o ministro vai apresentar informações atualizadas sobre a recuperação da economia brasileira, sobre o processo de acessão do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e o andamento da agenda de reformas. O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Roberto Fendt, o secretário de Assuntos Econômicos Internacionais, Erivaldo Alfredo Gomes, e o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, vão acompanhar o chefe da pasta.

*Com informações do Estadão Conteúdo