Pesquisa revela que maioria das dívidas de cartão de crédito no Brasil vem de compras em supermercados

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Supermercados são responsáveis por 59% das dívidas dos brasileiros com o cartão de crédito



A pesquisa “Perfil e comportamento do endividamento brasileiro 2023”, divulgada pelo Serasa, revelou que a maioria das dívidas de cartão de crédito entre os brasileiros (59%) é proveniente de compras realizadas em supermercados. Em seguida, o levantamento apontou que as compras de produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos são responsáveis por 46% das dívidas, seguidas pelos gastos com remédios e tratamentos médicos, que representam 37% do endividamento. De acordo com o estudo, as dívidas de cartão de crédito afetam 55% dos brasileiros endividados em 2023, um aumento de 2 pontos percentuais em relação aos anos anteriores. Antes da pandemia, esse índice era ainda maior, chegando a 76% em 2018 e 71% em 2019. A Serasa destaca que a retomada da rotina fora de casa tem impulsionado os gastos com cartão de crédito.

Além disso, a pesquisa revelou que, apesar das dificuldades econômicas, os brasileiros mantêm a esperança de honrar suas dívidas. O Índice de Esperança dos Endividados cresceu 4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O estudo, realizado em parceria com o Instituto Opinion Box, ouviu 11.541 pessoas maiores de 18 anos de todas as regiões do país, sendo 52% homens e 48% mulheres, durante o mês de outubro.