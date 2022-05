Petrobras anuncia aumento de R$ 0,40 no preço do diesel para as distribuidoras

Estatal promove reajuste após 60 dias, mas não mexe nos valores da gasolina e do gás de cozinha; mudança vale a partir desta terça, 10

Dirceu Portugal/Estadão Conteúdo Preço do litro do combustível vai para quase R$ 5



A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço de venda do diesel para distribuidoras. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira 9, e faz com que o valor do combustível vá de R$ 4,51 para R$ 4,91, mostrando um aumento de 8,8%. Segundo a estatal, considerando a mistura de 90% de diesel e 10% de biodiesel, o preço ao consumidor passará de R$ 4,06 para R$ 4,42 por litro na bomba, apresentando variação de R$ 0,36 por litro. Os novos preços começam a valer a partir da próxima terça-feira, 10. A Petrobras anunciou ainda que os valores cobrados pela gasolina e pelo gás de cozinha foram mantidos. Em nota, a Petrobras informou que o preço do diesel não sofria reajustes há 60 dias, desde 11 de março. A empresa disse ainda que a alta “segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda acompanhando os preços de mercado”. “Nesse momento, no entanto, o balanço global de diesel está impactado por uma redução da oferta frente à demanda. Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões supridoras”, afirmou a estatal.