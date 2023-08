Petrobras anuncia aumento de R$ 0,41 na gasolina e de R$ 0,78 no diesel

Estatal informou que “busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio”

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Tanques de combustível com logo da Petrobras na refinaria de Paulínia



A Petrobras anunciou que aumentará em R$ 0,41 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,93 por litro a partir desta quarta-feira, 16. O aumento é de cerca de 16%. Para o diesel A, a estatal aumentará em R$ 0,78 por litro o seu preço médio de venda, que passará a ser de R$ 3,80 por litro. O reajuste no diesel representa 26%.

Apesar do reajuste, em 2023 o preço da gasolina vendida às distribuidoras acumula redução de R$ 0,15 por litro e o diesel, redução de R$ 0,69 por litro, diz a Petrobras. A estatal informou que “busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”. Segundo a empresa, Segundo a Petrobras, a nova política de preços dos combustíveis “permitiu que a empresa reduzisse seus preços de gasolina e diesel e, nas últimas semanas, mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos, propiciando período de estabilidade de preços aos seus clientes”.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,34 a cada litro vendido na bomba.