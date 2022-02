Petrobras anuncia lucro recorde de mais de R$ 100 bilhões em 2021

A alta foi quase o triplo do recorde anterior, registrado em 2019; aumento em um ano chegou a 1.400%

Tânia Rêgo/Agência Brasil - 17/09/2019



A Petrobrás anunciou na noite desta quarta-feira, 23, que obteve um lucro recorde de R$ 106,7 bilhões no último ano. Em comparação, o último recorde da empresa havia acontecido em 2019, com um ganho de R$ 40,1 bilhões. Após uma valorização no preço do barril do petróleo e em seus derivativos, a petroleira distribuirá aos seus acionistas um montante de R$ 101 bilhões em dividendos. Destes, R$ 37,3 bilhões serão pagos, já que R$ 63,4 bilhões já haviam sido compartilhados com os sócios da empresa como retorno dos lucros no primeiro trimestre. O desempenho da empresa atingiu tal patamar devido a valorização do custo do barril de petróleo e dos combustíveis ao redor do mundo. Com isso, suscetivos aumentos nos indicadores dos derivados básicos como gasolina e diesel, tiveram um aumento de 63,7% no preço do mercado interno.

No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) havia declarado que a companhia deveria repensar a sua atuação para seguir um caminho com maior “viés social”. Em carta aos acionistas, após a divulgação dos resultados da empresa, Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, ressaltou que “a melhor forma da companhia desempenhar seu papel social” é através do crescimento, geração de empregos e com o pagamento de tributos ao Estado brasileiro. “Nada disso (o lucro) seria possível para uma empresa endividada sem capacidade de gerar valor. Estes resultados demonstram que a qualidade do nosso trabalho se traduz de maneira inequívoca em riqueza para a sociedade”, disse o mandatário da petroleira.