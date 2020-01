Petrobras anuncia queda de 3% para a gasolina e diesel a partir desta terça-feira

Marcelo Camargo/Agência Brasil Petrobras anuncia queda no preço da gasolina e do diesel



A Petrobras anunciou queda do preço da gasolina e do diesel, puxada pela redução do preço do petróleo no mercado internacional desde a semana passada, com o recuo das tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

Segundo a Petrobras, o valor da gasolina será reduzido em 3% a partir desta terça-feira (14) nas refinarias da estatal, mesmo porcentual que será aplicado ao diesel.

De acordo com fontes, o litro do diesel S500 ficou R$ 0,061 mais barato, em média, e o do diesel S10, R$ 0,0808.

*Com informações do Estadão Conteúdo