Petrobras anuncia queda no valor de venda do diesel para distribuidoras

Redução foi anunciada pela estatal e passa a valer a partir desta terça-feira, 19; queda deverá ser de R$ 0,30 para cada litro vendido pelas distribuidoras

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Redução foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 19



A Petrobras anunciou uma nova queda no preço do valor de venda do diesel para distribuidoras nesta segunda-feira, 19. Segundo a estatal, a partir desta terça-feira, 20, o preço médio passará de R$ 5,19 para R$ 4,89, tendo uma queda de R$ 0,30 por litro. Levando em conta a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel utilizada na comercialização nos postos, a parcela da Petrobras no preço apresentado ao consumidor cairá de R$ 4,67 para R$ 4,40 a cada litro vendido na bomba. Segundo a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, “que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”. No começo de setembro, a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 7,08% nas refinarias, o que faz com que o litro passasse a custar R$ 3,28 para as distribuidoras – o valor anterior era de R$ 3,53.