Petrobras anuncia reajuste de 19% no preço do gás natural

Impacto será sentido por quem usa GNV ou tem gás encanado em casa, e não para o botijão

Tânia Rêgo/Agência Brasil Petrobras passou por turbulências após reajustes nos preços dos combustíveis neste início de 2022



A Petrobras anunciou nesta sexta, 29, um reajuste de 19% no preço do gás natural, com impacto para consumidores que abastecem o carro com gás natural veicular (GNV) ou têm o combustível encanado em casa, além indústrias que o utilizam como insumo. O valor será praticado a partir de domingo, 1º de maio, mas pode ter variações no preço repassado aos consumidores, de acordo com impostos estaduais e as margens das redistribuidoras e postos. A previsão é de que o valor atual seja o mesmo até 31 de julho, quando uma nova correção está prevista. Desde o início de 2022, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) estima que o preço do GNV subiu 9,74% nos postos do país, um pouco mais do que a gasolina (8,62%) e menos do que o diesel (23,74%). Já o botijão de gás teve alta de 10,94% desde dezembro de 2021, e não será afetado por este reajuste.