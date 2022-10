Petrobras anuncia redução de 5% no preço do gás natural para distribuidoras

Diminuição média passa a valer a partir de 1 de novembro e segue em vigor até 31 de janeiro

A Petrobras vai reduzir em 5% no preço de venda do gás natural para as distribuidoras. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 10, pela estatal e a diminuição passa a valer a partir de 1 de novembro, sendo redução média de 5% em R$/m³, com relação ao trimestre que contempla os meses de agosto, setembro e outubro. De acordo com a empresa, a queda considera os contratos vigentes, que preveem atualizações trimestrais vinculadas à variação do preço do gás, às oscilações do barril de petróleo Brent e da taxa de câmbio. “Durante o período, o petróleo teve queda de 11,5%; e o câmbio teve depreciação de 6,5%”, justifica a Petrobras, em comunicado. A empresa ressalta, no entanto, que o preço final do gás natural “não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras”, além de impostos federais e estaduais.

“As tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas”, reafirma a nota. A mudança também foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, nas redes sociais. Os novos preços serão vigentes até 31 de janeiro de 2023, quando deve ocorrer novas atualizações, conforme os contratos estabelecidos. ” A atualização trimestral do preço do gás natural e anual para o transporte do produto permite atenuar volatilidades momentâneas e aliviar, no preço final, o impacto de oscilações bruscas e pontuais no mercado externo, assegurando, desta forma, previsibilidade e transparência aos clientes”, finaliza o comunicado.