Petrobras aumenta em 2,8% preço do querosene de aviação

A partir desta quarta-feira (1), a Petrobras implementará um aumento de 2,8% no preço do querosene de aviação (QAV) em suas refinarias, após uma redução de 7,9% ocorrida no mês de junho. Essa alteração nos preços é uma resposta à instabilidade dos valores do petróleo no mercado global, que atingiu a marca de US$ 77 por barril do tipo Brent em meados do último mês. Os ajustes no preço do QAV são realizados no primeiro dia de cada mês, conforme estipulado em contrato, diferentemente do que ocorre com a gasolina e o diesel, cujos preços são alterados conforme a estratégia comercial da empresa. Atualmente, a gasolina não sofre reajuste há 28 dias e apresenta um custo 4% superior ao praticado no mercado internacional. Por sua vez, o diesel apresenta uma defasagem de 10% em relação ao preço externo, com o último ajuste tendo ocorrido há 56 dias, resultando em uma queda de R$ 0,17 por litro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA