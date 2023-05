Petrobras comunica retomada de oito instalações no polo Bahia Terra após desinterdição pela ANP

Campos haviam sido interditados por questões de segurança por decisão da ANP em dezembro do ano passado

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Petrobras está autorizada a reestabelecer 100% de suas operações no polo Bahia Terra



Em comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira, 22, a Petrobras avisou que retomou a operação de oito instalações de produção do Polo Bahia Terra após autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ainda segundo a estatal, todas as 38 instalações que compõem o polo já foram liberadas para operação. Com isso, 100% da produção total da Bahia Terra poderá ser restabelecida. “A companhia iniciou a execução dos procedimentos operacionais necessários para o retorno seguro do processo produtivo dessas instalações”, diz trecho do comunicado.

Na última sexta-feira, 19, a ANP divulgou a conclusão da desinterdição das 38 instalações do Polo Bahia Terra que haviam tido sua operação paralisada pelo regulador em dezembro do ano passado por questões de segurança. Ainda no governo de Jair Bolsonaro, o polo chegou a ser colocado à venda, mas este ano, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a liquidação dos campos será reavaliada.

As oito instalações que voltarão a operar são: Estação Coletora Rio Itariri, Estação Coletora Jandaia, Estação Compressores de Fazenda Imbé, Estação de Compressores de Taquipe, Estação Óleo de Carmo, Estação Coletora Rio da Serra e Estação Coletora Fazenda Imbé. Ainda no comunicado, a Petrobras afirmou que no processo de solicitação para a retomada das operações “atuou de forma dedicada e diligente para o pleno atendimento às condicionantes estabelecidas pela ANP, reforçando seu compromisso com a segurança operacional em todas as suas atividades”.