Petrobras: membros do Conselho de Administração são eleitos em assembleia

O atual presidente do colegiado, Pietro Mendes, foi reeleito; também seguem no cargo o presidente da estatal, Jean Paul Prates, e os conselheiros Bruno Moretti, Vitor Saback e Renato Gallupo

O presidente da estatal, Jean Paul Prates, está entre os reeleitos para o Conselho de Administração



O governo elegeu uma chapa com seis indicados para o Conselho de Administração da Petrobras em eleição por voto múltiplo durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) desta quinta-feira (25). O atual presidente do Conselho de Administração da estatal, Pietro Mendes, foi reeleito. O colegiado reelegeu também o presidente da estatal, Jean Paul Prates, e os conselheiros Bruno Moretti, Vitor Saback e Renato Gallupo. Todos com o mesmo número de votos, 5,16 bilhões. Já a novidade é o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, que passa a se juntar ao colegiado, com 4,57 bilhões de votos. Dubeux entra no lugar do ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, que deixa o conselho.

Ivanyra Maura Correia e Benjamin Rabelo Filho, também indicados pela União, receberam menos votos e ficaram de fora do Conselho de Administração da Petrobrás. Galuppo e Dubeux foram eleitos como conselheiros independentes com anuência da União, embora o segundo ocupe cargo no governo Federal. Assim como eles, os representantes de minoritários, Marcelo Gasparino e José João Abdalla, também entram como membros independentes. Os demais entram no colegiado da estatal como membros não independentes.

*Com informações do Estadão Conteúdo