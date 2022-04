Petrobras reduz em 5,6% o preço do gás de cozinha

Preço do botijão de 13 quilos passa para R$ 54,94; mudança reflete queda do valor no mercado internacional e desvalorização do dólar ante o real

Pedro Ventura/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 8, a redução do preço do GLP, conhecido como gás de cozinha. A partir de sábado, 9, o preço médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg —redução de 5,6% — equivalente a R$ 54,94 por 13kg, refletindo redução média de R$ 3,27 por botijão. Em nota, a estatal afirmou que a mudança acompanha a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio. “A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”, informou.

No dia 10 de março, a Petrobras havia anunciado a alta de 16,1% do GLP em um mega-aumento que também jogou para cima o preço da gasolina (18,8%) e do diesel (24,9%). O movimento foi justificado pela disparada do barril de petróleo, que desde o início da guerra no Leste Europeu, no fim de fevereiro, enfrenta forte volatilidade. A decisão de aumento foi duramente criticada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e culminou com a demissão do presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna no último dia 28. O Executivo indicou nesta quarta-feira, 6, o químico José Mauro Ferreira Coelho para o cargo. Antes, a posição havia sido oferecida ao economista Adriano Pires, que declinou por conflito de interesse.