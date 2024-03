Petrobras registra lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023

Resultado foi 33,8% inferior ao registrado em 2022; estatal relaciona a queda à redução no preço internacional do petróleo

Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da sede da Petrobras, que fica na cidade do Rio de Janeiro



A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023. O resultado foi o segundo melhor da sua história, informou a estatal na noite desta quinta-feira, 7. Ainda assim, o resultado foi 33,8% inferior ao registrado em 2022. Segundo a empresa, essa queda está ligada à redução no preço internacional do petróleo. De fato, o preço anual médio do barril tipo brent foi de US$ 82,62 em 2023, ante US$ 101,19 em 2022, uma queda de 18,4% que ajudou a esvaziar o resultado da companhia, encarado como “operacionalmente sólido” pelo mercado. No quarto trimestre, esse preço médio do Brent foi de US$ 84,05, 5,3% abaixo do verificado um ano antes e 3,1% menos que nos três meses imediatamente anteriores.

Segundo o diretor financeiro da estatal, Sérgio Caetano Leite, a Petrobras foi uma das petroleiras que melhor enfrentou esse cenário de redução dos preços internacionais. “O ano de 2023 não foi igual a 2022. O Brent caiu 18% e “crackspread” do diesel 23%. Ainda assim, a Petrobras foi uma das empresas do setor que melhor enfrentou esse cenário. Nosso Ebitda foi impactado por essas quedas do Brent e do crackspread, mas em menor grau que as majors (outras petroleiras multinacionais). Compensamos as adversidades produzindo mais e com mais eficiência”, disse Leite.

Com relação ao quarto trimestre de 2023, a estatal fechou com lucro líquido de R$ 31 bilhões, 28,4% a menos do que há um ano, e 16,6% superior ao registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A receita de vendas no período caiu 15,3%, para R$ 134,5 bilhões, frente ao quarto trimestre de 2022, mas subiu 7,6% em relação ao terceiro trimestre. A dívida líquida da empresa subiu para US$ 44,69 bilhões, valor 7,7% superior ao registrado no quarto trimestre de 2022 e 2,2% maior do que o registrado ao fim do terceiro trimestre deste ano. Já os investimentos do trimestre em questão subiram 23,7% ante o mesmo período de 2022 e 4,9% ante o trimestre imediatamente anterior, para US$ 3,55 bilhões.

*Com informações de Estadão Conteúdo