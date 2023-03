Petrobras tem lucro recorde de R$188,3 bi em 2022 com alta do petróleo

Resultado supera em 77% a mais alta lucratividade anterior, de 2021, que havia sido de R$ 106,7 bilhões

Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da sede da Petrobras, que fica na cidade do Rio de Janeiro



A Petrobras registrou lucro líquido recorde de R$ 188,3 bilhões em 2022, alta de 77% ante o ano anterior, principalmente devido à alta dos preços do petróleo Brent, melhor resultado financeiro e ganhos com acordos de coparticipação em campos da cessão onerosa. O valor veio acima do resultado esperado por uma pesquisa da Refinitiv, de R$ 178,45 bilhões, e bateu o recorde anterior, que havia sido de R$ 106,7 bilhões em 2021. No ano passado, o petróleo Brent teve alta de 43%, com uma média acima de US$ 100 o barril. Também contribuíram com o resultado maiores margens de derivados e melhor resultado financeiro, disse a empresa. Por outro lado, a petroleira sofreu impacto com maior recolhimento de impostos e ausência de ganhos com reversão de impairment. “Ainda que positivamente impactados pelo ambiente externo favorável, são resultado de diversas ações gerenciais relevantes tomadas ao longo dos últimos anos, uma vez que o preço do petróleo já esteve em patamares similares aos de 2022, sem que os mesmos resultados fossem observados”, disse o diretor financeiro, Rodrigo Araujo, no relatório.

*Com informações da Reuters