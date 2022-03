Petróleo Brent ultrapassa US$ 111 por barril pela primeira vez desde julho de 2014

Rússia é o terceiro maior produtor do combustível fóssil no mundo; sanções contra Moscou bloqueiam as exportações

Larry W. Smith/EFE Preço do petróleo está em alta desde que a Rússia invadiu a Ucrânia na semana passada



O preço do barril de petróleo WTI superou mais uma vez, desde o início da guerra na Ucrânia, a barreira de US$ 100 nesta quarta-feira, 2. A cotação do barril de WTI subiu 6,5%, atingindo US$ 110,18 poucas horas depois que o barril de Brent alcançou o mesmo nível. O preço dos contratos futuros de maio de 2022 para o petróleo Brent aumentou 5,83% no ICE de Londres, alcançando US$ 111,09 por barril na madrugada desta quarta-feira. Esta é a maior cotação desde 2013 para o WTI e o maior preço para o Brent desde julho de 2014. Os dois principais indicadores de preços de petróleo estão em alta desde que a Rússia – terceiro maior produtor de petróleo do mundo – invadiu o território ucraniano na última quinta-feira, desencadeando uma série de sanções contra Moscou, o que bloqueia as exportações.

*Com informações das agências de notícias France Press e Tass