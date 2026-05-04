Petróleo tem alta de mais de 5% após aumento das tensões no Estreito de Ormuz

Barril de Brent do mar do Norte, referência internacional, saltou 5,80%, para 114,44 dólares

Zach Theo/Unsplash Brasil bate recorde de produção de petróleo em meio à guerra entre EUA e Israel contra Irã



Um clima de febrilidade soprou sobre os mercados nesta segunda-feira (4) após novos ataques no Golfo, o que provocou uma alta nos preços do petróleo e uma queda nos índices das bolsas. O barril de Brent do mar do Norte, referência internacional, saltou 5,80%, para 114,44 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, avançou 4,36%, para 106,42 dólares.

O terminal petrolífero de Fuyaira, uma das poucas vias de exportação de hidrocarbonetos do Golfo que ainda permanecem viáveis, foi atingido, segundo as autoridades emiradenses, provocando um incêndio.

“O fechamento prolongado do Estreito de Ormuz deixou o mercado mundial diante de um déficit de 10 milhões de barris por dia”, afirmaram analistas da Eurasia Group. Na Europa, a Bolsa de Paris fechou com queda acentuada de 1,71%, Frankfurt recuou 1,24% e Milão caiu 1,59%. A praça de Londres permaneceu fechada devido a um feriado no Reino Unido. Em Nova York, o Dow Jones caiu 1,13%, o Nasdaq recuou 0,19% e o S&P 500 perdeu 0,41%.

Os Emirados Árabes Unidos acusaram nesta segunda-feira o Irã de ter atacado seu território com drones, os primeiros direcionados contra instalações civis em um país do Golfo em mais de um mês. Esses ataques colocam em dúvida o frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril entre os Estados Unidos e o Irã. As notícias vindas do Oriente Médio “provocam nervosismo e volatilidade”, avalia Andreas Lipkow, analista da CMC Markets, destacando que “o fluxo de informações continua sendo opaco”.

Brasil bate recorde de produção de petróleo

Em um cenário em que a oferta global de petróleo enfrenta desafios causados pela guerra no Irã, o Brasil atingiu, em março, recorde na produção de petróleo e gás. No mês que coincidiu com o início da guerra dos Estados Unidos e Israel ao Irã, o Brasil produziu 5,531 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). O recorde anterior pertencia a fevereiro, com 5,304 milhões de boe/d.

Ao longo de março, foram extraídos 4,247 milhões barris por dia, o que representa acréscimo de 4,6% na comparação com fevereiro e de 17,3% ante março de 2025. A produção de gás natural foi de 204,11 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), expansão de 3,3% em relação ao mês anterior e de 23,3% ante março do ano passado.

*Com informações da Agência Brasil