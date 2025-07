PF prende homem com R$ 700 mil desviados no ataque cibernético a contas ligadas ao BC

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo apreenderam R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista (RR). Os valores foram encontrados com um homem cuja conta bancária recebeu “grandes valores oriundos de empresas beneficiárias de furto bancário eletrônico” – hackeamento de contas ligadas ao Banco Central, via acesso por uma empresa de software, no dia 30 de junho. O golpe é investigado pela PF e pela Promotoria de São Paulo no âmbito da Operação Magna Fraus.

Segundo a PF, a ação que levou à prisão do suspeito é “fruto de intercâmbio” regular de informações junto ao Banco Central e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que reporta transações atípicas à Polícia Federal. Flagrado com os R$ 700 mil em uma casa na capital de Roraima, o homem foi preso por lavagem de dinheiro “em virtude da ausência de justificativas plausíveis para a posse dos altos montantes em espécie”.

O rombo estimado em mais de R$ 500 milhões representa a maior fraude eletrônica já realizada contra o sistema financeiro e alcançou contas de liquidação de oito bancos e instituições. Os investigadores apontam que a ação esvaziou contas de pagamentos instantâneos.

