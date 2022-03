Piauí, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro têm a gasolina mais cara do Brasil; confira a lista completa

Preço médio do litro vai a R$ 7,99, mas já pode ser encontrado por R$ 8,39 em alguns postos do país

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo - 27/10/2021 Combustível está mais caro nas bombas após mega-aumento da Petrobras



O mega-aumento promovido pela Petrobras há pouco mais de 10 dias já se reflete no preço das bombas em todo o Brasil e o litro da gasolina já pode ser encontrado a quase R$ 8,40 em algumas regiões, segundo a pesquisa semanal feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 13 e 19 de março. Na pesquisa do preço médio — o resultado da diferença entre o maior e o menor valor encontrado no Estado —, os consumidores do Piauí (R$ 7,992), Rio Grande do Norte (R$ 7,921) e Rio de Janeiro (7,731) pagam o maior preço no litro da gasolina. Seguindo o mesmo critério, os valores mais baixos foram encontrados no Amapá (R$ 6,279), São Paulo (R$ 6,867) e Rio Grande do Sul (R$ 6,975). Os preços mais altos pelo litro foram encontrados em postos do Rio de Janeiro (R$ 8,399), Maranhão (R$ 8,390) e São Paulo (R$ 8,299). Na ponta de baixo, os menores valores foram observados em estabelecimentos de São Paulo (R$ 5,899), Amapá (R$ 6,160) e Santa Catarina (R$ 6,259).

Em 10 de março, a Petrobras anunciou o aumento nas refinarias da gasolina (18,8%), diesel (24,9%) e gás de cozinha (16,1%). O reajuste ocorreu em reflexo à disparada do barril de petróleo tipo Brent, usado como referência na formulação de preços, ao patamar de US$ 139 no início daquela semana com a ameaça de embargos dos Estados Unidos à commodity russa. O movimento gerou uma série de críticas à política de preço de paridade de importação (PPI) adotada pela Petrobras desde 2016. Como regra, a estatal usa a cotação do barril e o patamar do dólar para formular o preço interno. A estatal respondeu na sexta-feira, 18, afirmando que tem “sensibilidade” com o impacto dos combustíveis e que não pode adiantar reajustes.

Preço médio do litro da gasolina por Estado