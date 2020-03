PIB brasileiro cresce 1,1% e totaliza R$ 7,3 trilhões em 2019

Itaci Batista - Estadão Conteúdo Embora seja considerado o menor avanço nos últimos três anos, a taxa de investimento ficou em 15,4% do PIB, o que é acima de 2018, com 15,2%



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (4) crescimento de 1,1% do PIB em 2019. De acordo com dados do órgão, PIB totalizou R$ 7,3 trilhões em 2019. Em valores correntes, o PIB do ano passado totalizou R$ 7,3 trilhões em 2019.

Segundo dados do instituto, o PIB per capita variou 0,3% em termos reais, alcançando R$ 34.533 em 2019. Embora os dados mostrem foi o menor avanço nos últimos três anos, a taxa de investimento ficou em 15,4% do PIB, o que é acima de 2018, com 15,2%. Já a taxa de poupança apresentou queda registrando 12,2%, quando comparado a 2018 (12,4%).

A estimativa, após retração da economia nos meses de novembro e dezembro, era de crescimento de 1%. Para o Ministério da Economia, a taxa esperada era de 1,12%, o que demostra uma superação dos resultados esperados.

Ainda em Frente ao 4º trimestre de 2018, o PIB teve alta de 1,7%, o décimo-segundo resultado positivo consecutivo, após 11 trimestres de queda nesta base de comparação. O Valor Adicionado a preços básicos cresceu 1,6% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios subiram 1,9%.