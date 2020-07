PIB da China cresce 3,2% no segundo trimestre, após reabertura econômica

Economia chinesa dá sinais de recuperação depois de queda de 6,8% nos três primeiros meses do ano

Carlos Garcia Rawlins/ Reuters Economia da China apresenta sinais de recuperação



O PIB (Produto Interno Bruto) da China cresceu 3,2% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo período no ano anterior, conforme divulgado nesta quinta-feira, 15, pelo governo chinês. Após contração de 6,8% nos primeiros três meses deste ano devido a pandemia de coronavírus, a economia da China começa a apresentar sinais de recuperação, fruto da reabertura econômica do país.

Apesar de superar a expectativa dos economistas, o crescimento ainda não foi suficiente para recuperar as perdas do trimestre anterior, quando a economia chinesa registrou o maior tombo da história: 6,8%, No agregado semestral, o PIB da China caiu 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o Escritório Nacional de Estatística.

Após controlar o surto de coronavírus nas principais regiões do país, a China lidera a retomada global da economia. O governo chinês segue adotando um conjunto de medidas para estimular a economia, como o aumento de gastos fiscais, isenção de impostos e cortes nas taxas de empréstimos.