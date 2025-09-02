PIB sobe a maior nível da série histórica e registra 16º avanço consecutivo

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira que esse crescimento no segundo trimestre de 2025 mostra que o país continua no ‘caminho certo’

Marcello Casal jr/Agência Brasil No segundo trimestre de 2025, pelo lado da oferta, o PIB de Serviços também atingiu patamar recorde, após expandir 0,6% ante o período imediatamente anterior



O crescimento de 0,4% na atividade econômica no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2025 fez o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançar novo patamar recorde da série histórica iniciada em 1996. O avanço foi a 16ª taxa trimestral positiva consecutiva na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais divulgados nesta terça-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo trimestre de 2025, pelo lado da oferta, o PIB de Serviços também atingiu patamar recorde, após expandir 0,6% ante o período imediatamente anterior. Já o PIB da Agropecuária, que teve ligeiro recuo de 0,1%, permaneceu próximo do nível recorde atingido no primeiro trimestre deste ano. A indústria, que avançou 0,5%, ainda está 4,2% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias também operava no maior patamar da série histórica no segundo trimestre de 2025. Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB), ainda estava 9,2% abaixo do pico da série alcançado no segundo trimestre de 2013.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tebet diz que PIB mostra Brasil no ‘caminho certo’, com mais renda e menos desigualdade

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre de 2025 mostra que o país continua no “caminho certo”, com expansão da renda e diminuição das desigualdades. “O Brasil segue no caminho certo, com mais renda e menos desigualdade. É crescimento com justiça social. Vamos seguir nesse caminho!”, publicou Tebet, nas suas redes sociais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Souza