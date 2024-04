Pix atinge recorde de 200 milhões de transações em 24 horas

No dia 5, foram contabilizadas 201,6 milhões de transferências para usuários finais

O sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), conhecido como Pix, alcançou um novo recorde na última sexta-feira (5). Pela primeira vez, mais de 200 milhões de transações foram realizadas em apenas 24 horas. No dia 5, foram contabilizadas 201,6 milhões de transferências via Pix para usuários finais. No entanto, a alta demanda gerou instabilidade no funcionamento do sistema. Embora o BC tenha garantido a estabilidade de seus sistemas, diversas instituições financeiras enfrentaram problemas ao longo do dia.

Já no sábado (6), o número de transações foi de 171,4 milhões, estabelecendo um novo recorde para esse dia da semana. O recorde anterior, de 178,686 milhões de transações em um único dia, havia sido registrado em 7 de março. Desde sua criação em novembro de 2020, o Pix acumulou 161,99 milhões de usuários até o final de março, sendo 147,95 milhões pessoas físicas e 14,04 milhões pessoas jurídicas. Em fevereiro, o sistema ultrapassou a marca de R$ 1,71 trilhão movimentados, de acordo com os dados mais recentes disponíveis.

