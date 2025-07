Pix Automático vai substituir o débito automático? Entenda como funciona o novo recurso

Desde junho, está em funcionamento o Pix Automático, novo recurso do Banco Central que permite o pagamento automático de contas recorrentes, como água, luz, internet, mensalidades escolares e seguros, por meio do sistema Pix. A funcionalidade é gratuita para o consumidor final e pode se tornar uma alternativa ao tradicional débito automático. O Pix Automático funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A adesão ocorre a partir de uma solicitação da empresa ou instituição financeira, que envia uma notificação com informações como valor, frequência e data de vencimento.

O cliente pode autorizar o débito pelo aplicativo do banco ou diretamente com o prestador do serviço. Também é possível usar QR Code ou a função Pix Copia e Cola, se estiverem disponíveis na fatura. De acordo com Leonardo Moreira Gomes, CEO da fintech Paytime, o novo serviço traz mais flexibilidade e controle para o usuário. “A pessoa pode cancelar a autorização a qualquer momento. Se houver um agendamento para o mesmo dia, ele será mantido; caso contrário, a cobrança é interrompida na hora”, afirma.

O sistema inclui recursos de segurança, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite o ressarcimento em casos de erro. Em situações de fraude, o processo depende da análise das instituições envolvidas, seguindo os critérios já previstos no Pix. O cliente também pode configurar limites máximos por cobrança, optar por receber ou não notificações antes de cada débito e consultar o histórico de autorizações. Segundo Gomes, os valores pagos por meio do Pix Automático não comprometem o limite geral do Pix, e é possível definir um limite exclusivo para a nova modalidade.

Para o Banco Central, o lançamento representa mais um passo na modernização do sistema financeiro nacional. A expectativa é de que o Pix Automático ajude os consumidores a organizarem melhor sua vida financeira e reduza a inadimplência para as empresas. “É uma solução mais rápida, barata e flexível para todos os envolvidos. O futuro dos pagamentos recorrentes é o Pix Automático”, diz o especialista.