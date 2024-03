‘Pode ter quedas no meio da trajetória do Bitcoin, mas isso não importa’, afirma especialista, e recomenda criptomoeda que pode disparar até 9.900%

Para Valter Rebelo, da Empiricus Research, correções de preço ao longo do tempo são naturais e fazem parte da dinâmica do mercado

starline/Freepik Um dos principais gatilhos de valorização do ano para as criptomoedas foi a aprovação do ETF de Bitcoin pela BlackRock



Muito cuidado se você está impressionado com as máximas do Bitcoin a ponto de querer investir todo — ou uma parte relevante — do seu dinheiro na criptomoeda. É verdade que o Bitcoin bateu as máximas, assim como é verdade que ele pode ir além ao decorrer desse ano. Mas dar “all in” na criptomoeda pode não ser a decisão mais sábia do momento.

Ciclos de alta do Bitcoin, iguais aos que estamos vivendo agora, passam por correções, às vezes bem fortes.No dia 4 de março, por exemplo, o Bitcoin bateu sua cotação máxima em dólares, mas despencou 6,6% no dia seguinte, com os investidores realizando lucros. Para o especialista em ativos digitais, Valter Rebelo, essas correções são normais e, mais do que isso, saudáveis para o mercado de ativos digitais. Veja o que ele disse:

‘O Bitcoin pode sim desabar nos próximos dias, mas isso não importa. São coisas que acontecem nos ciclos de mercado. Mas a tendência é de alta e eu acredito que o BTC tem de tudo para alcançar os US$ 150 mil ainda neste ciclo de alta, embora possam ter quedas no meio dessa trajetória’ – afirma Rebelo.

É por isso que o investidor deve ir com calma quando o assunto são criptomoedas. Você não precisa e nem deve colocar o dinheiro da sua vida nesse mercado, pois com um investimento baixo já é possível capturar retornos mais do que suficientes. Ao investir pouco dinheiro, o investidor consegue se proteger de fortes oscilações e seguir exposto a bons lucros em um momento de ciclo de alta.

E se isso vale para o Bitcoin, vale também para as moedas menores, que costumam seguir na sua esteira. Valter aponta estudos que indicam que uma criptomoeda que custa menos de 1 dólar pode disparar 100 vezes em até 20 meses. Ou seja, segundo essas projeções, quem investir apenas R$ 1 mil nela ainda em março vai poder ver esse valor se transformar em R$ 100 mil em menos de 2 anos. Da mesma maneira que o Bitcoin, não é esperado que esse processo de valorização ocorra de maneira ininterrupta; afinal, estamos falando do mercado de criptomoedas, um dos mais voláteis do planeta.

Nova recomendação de equipe que encontrou criptomoeda que disparou 39.900%

A projeção é ousada, porém, tem embasamento técnico. Para você que não conhece o trabalho de Rebelo, ele está à frente da maior comunidade de criptomoedas da América Latina. Atualmente, cerca de 70 mil pessoas pagam para acompanhar o trabalho do especialista. No passado, os especialistas também indicaram uma criptomoeda de 50 centavos de dólar que em apenas 10 meses multiplicou o dinheiro investido por mais de 300 vezes. Quem seguiu a recomendação da equipe naquele período pode ficar milionário em apenas 10 meses, como você pode ver abaixo:

‘Na época, a gente achava que a criptomoeda iria subir 10 vezes no ciclo de alta. Não foi o que aconteceu. Ela subiu 300 vezes em apenas 10 meses . Agora, nós temos uma indicação semelhante’ – afirma Valter

Criptomoedas estão disparando? Veja por quê

O que faz a Empiricus estar confiante em relação a essa projeção não são apenas os fatores intrínsecos à criptomoeda. Na realidade, o cenário global reúne uma série de elementos que, somados ao fundamento da criptomoeda, podem fazê-la disparar.

Um dos principais gatilhos de valorização do ano para as criptomoedas foi a aprovação do ETF de Bitcoin pela BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, e outras 10 instituições. A partir de agora, os investidores institucionais dos EUA poderão finalmente colocar os seus trilhões de dólares na criptomoeda por meio de um veículo regulamentado e negociado em Bolsa.

Tal volume de investimento impulsiona o valor do Bitcoin e, com isso, historicamente arrasta todo o mercado de criptomoedas junto com ele — já que o BTC é o principal ‘maestro’ do criptomercado. Isto é, quando ele sobe, outras criptomoedas menores tendem a valorizar inúmeras vezes mais. Já quando ele desvaloriza, inúmeras vezes menos. Essa dinâmica pode ser observada na prática com as criptomoedas citadas no início deste texto.

Isso acontece porque o Bitcoin já é muito grande e valioso, impossibilitando valorizações expressivas para os seus investidores. É por isso que, em momentos de alta do mercado, é interessante investir em projetos menores com potenciais maiores, como é o caso da criptomoeda que tem potencial para subir até 100 vezes em 20 meses. Mas isso não é tudo.

‘Alinhamento de astros’ pode formar novos milionários nos próximos anos

Além da aprovação do ETF de Bitcoin pela SEC, em 2024 acontecerá um evento importante no protocolo do Bitcoin denominado Halving. O Halving nada mais é do que uma atualização programada para acontecer a cada 4 anos no Bitcoin. Ele ocorre para controlar a inflação da criptomoeda. Para isso, ele corta pela metade a produção de novos bitcoins, tornando cada vez mais difícil minerar novas unidades da criptomoeda.

A atualização causa um verdadeiro ‘choque’ na oferta de bitcoins — afinal, a partir do momento que são minerados menos bitcoins para uma demanda cada vez maior, é natural que o seu valor aumente. É por conta dessa dinâmica que o Bitcoin, historicamente, dispara todas as vezes após novos halvings, como você pode ver no gráfico abaixo:

O primeiro Halving aconteceu em 2013 e fez o valor de mercado do Bitcoin multiplicar por 93 vezes em apenas 12 meses;

O segundo Halving ocorreu em 2017, fazendo o Bitcoin multiplicar por 30 vezes também em 12 meses;

O último Halving, de 2021, fez com que o Bitcoin alcançasse uma multiplicação de 7,8 vezes naquele ano.

Naturalmente, retornos passados não garantem retornos futuros. Contudo, trata-se de uma evidência empírica de que o Halving possui forte correlação com a valorização do Bitcoin. Agora, imagine o que pode acontecer desta vez, em que um novo ETF de Bitcoin foi aprovado no mesmo ano em que teremos o novo Halving. A demanda pela criptomoeda tende a aumentar ao passo que a quantidade de novos bitcoins minerados cairá pela metade.

A combinação desses fatores pode sim fazer com que o Bitcoin se valorize, mas o segredo para quem quer a chance de transformar a vida financeira não está apenas na valorização do Bitcoin. Observe que, embora sejam recorrentes, a magnitude das valorizações do Bitcoin a cada Halving só diminui. Isso acontece, pois, com o tempo, o Bitcoin começou a se tornar grande e conhecido demais para se multiplicar por centenas ou milhares de vezes novamente. A grande vantagem para os investidores de criptomoedas que querem lucrar com o Halving não está mais apenas no Bitcoin, mas sim nas criptomoedas menores do que ele.

Os 4 atos do mercado de criptomoedas

Isso porque, segundo o departamento de criptoativos da Empiricus, os ciclos de alta das criptomoedas tendem a se dividir em 3 atos principais:

1. Primeiro ato: Bitcoin pode renovar as máximas

No primeiro ato, os investidores começam a ‘molhar os pés’ nesse mercado por meio da maior criptomoeda existente: o Bitcoin. Isso porque ele é maior, mais conhecido e seguro. É justamente isso que está acontecendo agora. O Bitcoin está disparando no ano, inclusive, perto de renovar a sua máxima histórica. Porém, quando os investidores começam a acreditar que o Bitcoin já saturou, os recursos começam a migrar para outras criptomoedas menores.

2. Segundo ato: criptomoedas do top 50 ganham tração

No segundo ato, chega a vez das criptomoedas do top 50 ganharem mais tração. Embora elas sejam menores do que Bitcoin, ainda sim são projetos mais conhecidos com tamanho de mercado relevante. Estou falando aqui de projetos como Ethereum, Solana, Uniswap, BNB e outros. Você pode conferir o ‘top 50’ no site ‘coinmarketcap’. Essas criptomoedas conseguem entregar valorizações expressivas em ciclos de altas, maiores do que Bitcoin e Ethereum, por serem menores em tamanho de mercado.

3. Terceiro ato: o verdadeiro momento para ter a chance de ficar rico com pouco dinheiro

É na última etapa de valorização do ciclo de alta das criptomoedas que se é possível ficar verdadeiramente rico com um investimento extremamente baixo. Depois que as criptomoedas mais conhecidas ficam saturadas em termos de valorização, chega a vez das menores moedas do mundo dispararem. Me refiro aqui a projetos com tamanho de mercado extremamente pequeno, que custam centavos de dólar e que em apenas uma tacada podem multiplicar o seu dinheiro por inúmeras vezes. O gráfico abaixo representa bem essa dinâmica.

No ciclo de alta de 2015 (um ano antes do halving) a 2017 (um ano pós-halving), o Bitcoin subiu 8.000%, o que é uma valorização absurda. Mas as moedas menores do que ele subiram, na média, 136.625%, como você pode ver no gráfico abaixo:

Para ficar milionário aqui, bastaria um investimento de R$ 750. Isso mesmo, um investimento único — e não mensal — de R$ 750 para ter na conta exatamente R$ 1.025.437. Depois, no ciclo de alta mais recente, que durou de 2018 a 2021, o Bitcoin subiu 755%; já as outras moedas menores subiram, na média, 17.555%:

Criptomoeda custava 50 centavos, já disparou 300%, e pode subir mais 9.900%

Mesmo que em tese se valorizaria apenas no ‘terceiro ato’, o ativo digital já está aproveitando a alta do Bitcoin para disparar. Nos últimos 30 dias, foram 342% de valorização:

Mas não precisa ficar desesperado se você ainda não investe na moeda. Como disse, via de regra, as maiores valorizações dessas moedas minúsculas acontecem depois que o Bitcoin satura a sua valorização.Isso significa que quem investe nesta moeda hoje vai ter a chance real de multiplicar o dinheiro investido por até 100 vezes em 20 meses.

Receba o alerta de compra desta criptomoeda

‘É a oportunidade mais brutal de multiplicar o dinheiro que eu já vi desde que assumi a posição de head de criptoativos na Empiricus’

