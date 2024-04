Polícia Federal investiga invasão hacker e desvio de dinheiro no sistema de pagamentos da União

Autoridades acreditam que os criminosos utilizaram cadastros autorizados para realizar os repasses; ainda não foi divulgado o valor total retirado das contas públicas

Freepik A investigação está em andamento e corre em sigilo, contando com o apoio da Abin



A Polícia Federal está investigando uma possível invasão ao sistema de pagamentos da União, onde criminosos teriam desviado dinheiro de contas públicas. Ainda não foi divulgado o valor total retirado das contas, mas as autoridades acreditam que os hackers utilizaram cadastros autorizados para realizar os pagamentos fraudulentos. O episódio ocorreu em abril. A PF suspeita que os criminosos agiram de forma coordenada, utilizando ataques hackers direcionados ao sistema de entrada de usuários autorizados a fazer pagamentos. Com as credenciais legítimas, eles teriam inserido ordens de pagamento e desviado recursos públicos de forma ilegal. Um dos pagamentos suspeitos teria sido realizado através do Pix, utilizando o login roubado de um gestor da Câmara dos Deputados. O mesmo usuário teria gerado a ordem de serviço, que não poderia ser realizada na modalidade de pagamento utilizada. Além disso, os repasses não poderiam ser feitos pelo mesmo CPF de quem gerou a ordem, levantando ainda mais suspeitas sobre a fraude. A investigação está em andamento e corre em sigilo, contando com o apoio da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para identificar os responsáveis.