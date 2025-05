Prazo para entrega da declaração do imposto de renda encerra no dia 30 de maio

Declaração pode ser realizada por meio do PGD, do aplicativo da Receita Federal ou online pelo e-CAC

Foto: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 se encerra às 23h59 do dia 30 de maio



O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 se encerra às 23h59 do dia 30 de maio. Os contribuintes devem ficar atentos, pois a não entrega dentro desse período pode resultar em uma multa de R$ 165,74, que pode aumentar até 20% do valor do imposto devido. Recomenda-se que a declaração seja submetida alguns dias antes do limite final. Essa prática ajuda a evitar problemas com a malha fina e assegura um processamento mais eficiente. Após o envio, é possível verificar a situação da declaração em até 24 horas, embora esse tempo possa ser maior em épocas de alta demanda.

A declaração pode ser realizada por meio do PGD, do aplicativo da Receita Federal ou online pelo e-CAC. A utilização da declaração pré-preenchida é recomendada, sendo necessário o uso de senha no portal Gov.br para acessá-la. Os contribuintes têm a opção de corrigir erros na declaração a qualquer momento, mas é vantajoso realizar essas correções até o dia 30 de maio, especialmente se houver necessidade de alterar o modelo de tributação. O vencimento da primeira parcela ou da cota única também está marcado para essa data.

Devem declarar o Imposto de Renda 2025 aqueles que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888, além de cidadãos com rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 200 mil. Também estão obrigados a declarar quem obteve ganho de capital na venda de bens, quem teve vendas na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil e aqueles com bens ou direitos que ultrapassam R$ 800 mil. O primeiro lote de restituição será disponibilizado no dia 30 de maio, totalizando R$ 11 bilhões. O calendário de pagamentos da restituição está organizado da seguinte forma: o primeiro lote será pago em 30 de maio, seguido pelo segundo em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho, o quarto em 29 de agosto e o quinto em 30 de setembro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA