Prazo para entrega de Declaração Anual do MEI encerra em 30 de junho; veja como fazer

Entidade estima que mais de 70% dos empreendedores dessa modalidade ainda não cumpriu a obrigação

As 14 atividades voltam a fazer parte da categoria de microempreendedor individual (MEI)



O prazo para a entrega da Declaração Anual do Simples Anual (DASN), regime de impostos ao qual todos os microempreendedores individuais (MEI) estão sujeitos, se encerra na próxima quinta, 30. De acordo com o MaisMei, plataforma que auxilia o microempreendedor individual, 70% dos integrantes dessa modalidade ainda não estão em atraso e podem ter que pagar multa caso deixem o prazo passar. A partir de agosto, uma multa de 2% ao mês é aplicada sobre o valor declarado, com o valor mínimo de R$ 50,00 e máximo de 20% do que foi declarado.

Para fazer a declaração, é necessário entrar na página do site da Receita Federal destinado para tal (clique aqui). Na linha ‘original’, selecione a opção ‘2021’, o ano para o qual a declaração está sendo feita. A seguir, informe o total de faturamento da sua empresa no campo ‘valor da receita bruta total’ – para facilitar, já tenha a contabilidade pronta, e inclua receitas de locação e de atividades sem incidência de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços). A seguir, informe o valor que foi alcançado com prestação de serviços e o que foi referente às atividades de comércio, indústria e serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Na sequência, o MEI deve informar se teve algum empregado no ano referido. Em seguida, aparecerá uma tela com o resumo das informações prestadas; cheque tudo com atenção antes de clicar em ‘transmitir’. Por fim, salve no computador, imprima e guarde o recibo da declaração, onde haverá as informações prestadas, a hora em que a declaração foi feita e o número de série, que facilita que ela seja encontrada em caso de necessidade. Caso tenha atrasado e deva pagar multa, não se esqueça de baixá-la e pagá-la.