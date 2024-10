Prazo para reivindicar valores esquecidos em instituições financeiras é até 16 de outubro

Uma nova oportunidade para solicitar esses valores será oferecida, com um edital que apresentará os montantes disponíveis e um prazo adicional de 30 dias para as solicitações

Os cidadãos brasileiros têm até o dia 16 de outubro para reivindicar valores esquecidos em instituições financeiras, como bancos, corretoras e cooperativas. Após essa data, os montantes que não forem solicitados serão encaminhados ao Tesouro Nacional. Uma nova oportunidade para solicitar esses valores será oferecida, com um edital que apresentará os montantes disponíveis e um prazo adicional de 30 dias para as solicitações. Para verificar se há dinheiro a receber, os interessados podem acessar o site do Sistema de Valores a Receber (SVR), sem a necessidade de uma conta no gov.br.

A consulta abrange tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo aqueles que já faleceram e empresas que foram encerradas. Entre as situações mais frequentes que resultam em valores esquecidos estão contas-correntes ou poupanças que foram encerradas com saldo, cotas de cooperativas de crédito sem movimentação, e recursos de consórcios que não foram reclamados. Além disso, tarifas cobradas indevidamente e cobranças duplicadas de operações de crédito também podem ser motivos para a existência de valores a serem devolvidos.

Para realizar a consulta, basta acessar o site do SVR e preencher as informações solicitadas. Para efetuar a transferência dos valores, é necessário possuir uma conta gov.br de nível prata ou ouro. A responsabilidade pela devolução dos montantes é das instituições financeiras, que devem realizar o processo em até 12 dias úteis.

Atualmente, há cerca de R$ 8,56 bilhões disponíveis para resgate no SVR. A maior parte desses depósitos está concentrada em valores de até R$ 10. O único site oficial para consulta é https://valoresareceber.bcb.gov.br, e todos os serviços oferecidos são gratuitos. É importante que os usuários não compartilhem informações pessoais e evitem clicar em links suspeitos.

